Se derrumbó un techo en una escuela de La Plata: "Había alumnos y por suerte no pasó nada"

Un techo se cayó y se desprendió en el establecimiento "La Legión", ubicado en calle 12 y 60, provocando destrozos y preocupación en padres y alumnos por las condiciones edilicias que se encuentran algunas partes del colegio. "Había alumnos y por suerte no pasó nada", nos relata Laura, una de las integrantes de la cooperativa. "La escuela tiene filtraciones de agua hace un montón. Se quebró el cielo raso por el peso de los escombros que se iban acumulando", agrega.

La situación también mantiene preocupado a los alumnos y padres, ya que hay varios problemas edilicios que se deberán resolver para la seguridad de quienes asistan al establecimiento.

"La directora tiene una carpeta llena de pedidos al Consejo Escolar. Hoy por hoy, como cooperadora, no tenemos el presupuesto como para cubrir los materiales que se necesitan para arreglar. Desde el Consejo Escolar nos ofrecieron la mano de obra, pero no tenemos el dinero", remarcó Laura, a lo que luego sumó: "La escuela tiene un problema eléctrico importante, pero nunca nos escucharon. Ya la cooperadora no tiene acceso al consejo escolar, que solo las gestiones se hacían por parte de los directivos, cuando esto antes no era así".

¿Qué dijeron desde el Consejo Escolar?

El presidente del Consejo Escolar, Nicolás Morzone, está al tanto de la situación y le afirmó a EL DIA: “Tomamos conocimiento del desprendimiento de parte de la mampostería y vamos a estar trabajando mañana mismo en la situación. La problemática de cubiertas es la más importante en las escuelas públicas de La Plata, este año hicimos más de 100 acciones directas de mantenimiento preventivo e impermeabilización y el plan de obras que pusimos en marcha lleva inversiones en cubiertas para 30 escuelas”.