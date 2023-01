Se agudiza la reacción vecinal ante las penurias por la falta de agua

El escándalo de las fallas en la red de agua potable logró instalarse bien arriba en buena parte de la Región, con una interminable lista de vecinos que no logra sacar más que aire de la canilla y con eso ve impedidas acciones esenciales como hidratarse, higienizarse o mantener en condiciones sus viviendas en el contexto una las repetidas olas de calor que castigan desde diciembre.

Cada planteo, se sucede con la queja por la falta de soluciones de la empresa ABSA, a cargo de ese servicio y el de las cloacas. Por eso, en algunos barrios los usuarios comienzan a reunirse para poner en común los problemas derivados del drama de las canillas y preparar acciones de conjunto ante la Justicia.

La desesperación por la situación fue reflejada por una jubilada que pidió que la socorran porque, a su edad, está imposibilitada de acarrear pesados baldes para contar con algo de líquido en su hogar.

Así ocurría ayer en 79 entre 5 y 6, Villa Elvira, en donde los vecinos mantuvieron un encuentro para tratar el tema. Si bien no pierden la esperanza de tener un servicio “normal”, las quejas son cada vez más contundentes y reflejan el clima de hartazgo causado por la ausencia casi total del agua en las viviendas.

Comprar agua para bañarse

“El problema es de todos los años. Ahora ni siquiera de noche tenemos una gota. No puedo acarrear bidones, necesito alguien que me socorra. Tengo todas las facturas pagas y todos los reclamos a ABSA. Ellos me mandan el numerito, pero el tema es la falta de soluciones”, dijo Silvia, una jubilada de esa área. Según relató, no tiene la opción de acceso a lo básico. “Pago ABSA y tengo que comprar agua para bañarme. Es un disparate”, manifestó la mujer.

Por su parte, Selena expuso que “no sólo pagamos el agua. Algunos tenemos motores y tenemos que pagar la luz. Es una vergüenza”.

“Tengo mil reclamos”

En tanto, Mirta otra vecina de la zona de 79 5 y 6, sostuvo que “no tengo bomba y en el barrio hay muchas piletas. Está el cañito que es del año 1810 -ironizó-. Tengo mil reclamos. Ni de la canilla de abajo sale agua. Y encima pagamos todos. Y si no pagás te viene una moratoria y terminé pagando tres veces más, ya me pasó el año pasado”, deslizó.

Otro damnificado, Juan José, declaró que “ni la perrita tiene agua para tomar. Fui a ABSA ayer, no había nadie. Fui porque estamos cansados de que nos pase esto. Cuando llamás te dicen que está rota la estación de Bosque o del Parque San Martín. Siempre hay una excusa”.

En la jornada de ayer renovaron su reclamo por falta de agua vecinos de 62, desde 28 a 31 . “Son varios días en esta situación, son dos meses sin agua. Vivimos comprando bidones, pero no es suficiente, no nos alcanza. Se nos va el sueldo en agua y somos jubilados”, remarcó Paula, una vecina que no quedó exenta del drama por la escasez del líquido en La Plata.

Pedro Cosentino, otro usuario que padece el drama, comentó que “llevo realizado una decena de reclamos a ABSA, incluso en 2019 presenté un recurso de amparo”.

En la calle, pérdidas

La bronca se agudiza en puntos como 38 entre 13 y 14, donde esperan agua adentro y ven pérdidas en la calle. Ayer, ABSA avanzó con la reparación del caño troncal que corre debajo de la calle 50, en el Bosque. Las fisuras, llevaban varias semanas.

Se había indicado que la tarea podría bajar el caudal en buena parte del Casco y zonas de Ensenada y Berisso. Sobre el final de la tarde se informó que el servicio empezaba a normalizarse tras esos trabajos.