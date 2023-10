Hechos negativos que pegan en la campaña del oficialismo

El oficialismo peronista se expone por estas horas a hechos revulsivos, en el sentido negativo de la palabra, que lo lleva a ocupar un primer plano no deseado y lo obliga a dar explicaciones incómodas incluso a su propio electorado. Algo que pega directamente en la campaña de Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, y de Axel Kicillof, el gobernador que buscará la reelección el domingo 22 de este mes.

El primer hecho todavía replica como una chirrido maldito en la política bonaerense: la detención in fraganti del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau, el hombre de las mil tarjetas de débito, ligado al Frente Renovador de Massa y por eso mismo un incordio inicial para el ministro de Economía. Quien, como el resto de la clase política provincial, no se refirió al tema. Zafó Massa en el debate del domingo porque nadie se acordó de preguntarle. ¿O no le preguntaron a propósito para que la mancha no se haga más venenosa aún?

El otro es la divulgación de las imágenes del jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, en un lujoso yate en Marbella, tomando champagne francés con una modelo mediática en lo que probablemente sea el mayor episodio de ostentación millonaria -de origen imposible de explicar- de la política tradicional de los últimos años.

Sobre los dos último incidentes, Massa intentó ponerse al frente de una solución quirúrgica, al hueso, en una jugada para que los respectivos escándalos se apaguen rápido y de esa manera minimizar daños.

Insaurralde renunció primero a su cargo provincial y luego a su candidatura a primer concejal de Lomas de Zamora por Unión por la Patria. Es el intendente en uso de licencia de ese distrito pero había cedido el cetro para que lo suceda Federico Otermín en esta elección, su alter ego, quien actualmente es el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, más cuestionada que nunca por el affaire “Chocolate”.

Otermín no gana para sustos: ya venía ejerciendo el silencio por aquel escándalo -agigantado por la decisión judicial de desvincular al puntero- y ahora debió redoblar el mutismo en el caso que involucra a su jefe directo. Ayer se viralizó una imagen muy emblemática de la actualidad lomense: un inmenso cartel con la cara de maestro y aprendiz que fue bajado sin piedad al rato nomás de la renuncia de Insaurralde a su postulación local.

El relato oficial dice que Massa hizo renunciar a Insaurralde, con quien mantiene una larga relación de amistad y una sociedad política en la provincia de Buenos Aires cuya tercera pata es Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense.

Uno de los ámbitos en el que se evidencia esa afinidad es, precisamente, en el subterráneo financiamiento que emerge de la Cámara baja bonaerense, según fuentes fiables del peronismo. El otro fue, en su momento, el desembarco simbólico de esta entente conurbanesca (Massa es el capo de la Primera Sección; Insaurralde de la Tercera) en el gobierno de Kicillof, luego de la derrota oficialista en las elecciones de medio término de 2021.

La “intervención”

En efecto, Máximo, Massa y, sobre todo, Cristina Kirchner avanzaron con una suerte de intervención al gabinete provincial. La lógica era que cofradía de intendentes del PJ y los renovadores massistas pusieron varios ministros y secretarios con el supuesto objetivo de darle más volumen político real a la gestión kicillofista. Traducido a un lenguaje llano: este grupo supuestamente conoce de primera mano el territorio y sus demandas y por eso tiene un plus para gestionar. El argumento era una alusión negativa, un palazo, a los hombres de Axel, casi todos venidos de afuera de la vida institucional bonaerense, incluido el propio gobernador.

Insaurralde, suerte de primus inter pares, dejó Lomas y asumió en la jefatura de Gabinete, desplazando a la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco Se transformó en la referencia de peronistas y opositores en la gobernación. A Bianco se le creó una estructura paralela.

Axel nunca digirió esa desautorización, que inició la etapa gélida de su relación con Máximo. Por eso, muy en el fondo y a pesar de que el escándalo de Marbella le pega directamente a su gobierno, debe sentir alguna satisfacción. Ahora propondrá eliminar el ministerio que ocupaba el lomense, tal vez pensando en que Bianco vuelva al sitial inicial de único hombre fuerte de su gobierno en caso de ser revalidado en las urnas.

Si Axel paga un costo político inevitable por la impúdica vacación de Insaurralde en plena campaña de una Argentina rota de pobreza e inflación, probablemente Massa, Cristina y Máximo deberían afrontar acaso las mayores culpas.

Es sencillo: el costo político siempre está asociado a una decisión. Porque eso es lo que se paga en términos de opinión pública. Y la decisión de forzar la llegada de Insaurralde a La Plata fue de aquel trío decisor del peronismo provincial. Imposible que se despeguen. Eso lo sabe el ministro/candidato presidencial y para evitar que le lleguen las esquirlas se pinta enojado, casi ofendido, como el fogonero real de la salida del de Lomas. También lo saben Cristina y Máximo, cuyas bocas están y seguirán cerradas.

