Cuál será el futuro de los bloques de Juntos por el Cambio tras el balotaje si gana Massa o Milei

Luego de los temblores que dejó la alianza que sellaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, siguen las réplicas en la coalición opositora sobre cuál será el futuro en el Congreso tras el 19 de noviembre con solo dos escenarios posibles. Allí, se definirá un nuevo armado en los bloques de la oposición y también un posible cambio de autoridades en ellos.

En la coalición opositora, ahora le toca al radicalismo resolver su propia interna y definir lugares de poder tanto en el Congreso como en el Comité Nacional, que hoy preside Gerardo Morales. Tras la decisión tomada de cara al balotaje, que dejó a Juntos por el Cambio al borde de la ruptura, quedaron los seguidores de Alem que optaron por la neutralidad y, en ese sentido, cerraron filas en contra del camino elegido por el ala dura del PRO.

De esa forma, se espera la unidad del bloque radical y Rodrigo de Loredo (de Evolución) suena para encabezarlo. Otra posibilidad es que Karina Banfi reemplace a Mario Negri, pero dependerá de las negociaciones que lleve adelante Abad en el Senado.

“Nadie puede echar a nadie de JxC. Pero la puerta está abierta y hay algunos que han decidido irse solos”, señalaban en las últimas horas diputados de la UCR.

Cabe aclarar que el interbloque de Juntos por el Cambio verá reducida su representatividad a partir del 10 de diciembre, ya que con los resultados de las últimas elecciones en total perdió 24 diputados.

Por el otro lado, se encuentra Cristian Ritondo, actual jefe del bloque del PRO en Diputados y uno de los principales candidatos para presidir la Cámara. En caso de que gane el candidato de La Libertad Avanza, afirma que las bancas no se fraccionan y se encontrarán "reunidos a pesar de las diferencias".

Cristian Ritondo, hace algunos días, afirmó en sus redes sociales que acompañaba la postura de Mauricio Macri y Patgricia Bullrich de apoyar a Javier Milei. “Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país”. En ese marco, el exministro de Seguridad bonaerense, reafirmó su apoyo al libertario: "De nuestro lado tiene un apoyo que no tiene condicionamientos, pero nosotros vamos a defender los valores por los que fuimos votados en las últimas elecciones".

Asimismo, el titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, reflexionó sobre la postura de Macri y Patricia Bullrich, que expresaron públicamente su respaldo a Milei en la contienda electoral que lo enfrentará con el oficialista Sergio Massa, y también acerca de la continuidad de la alianza opositora: "Va a depender mucho de quién sea presidente y de cómo nosotros con humildad recompongamos los vínculos", planteó.

"Si Milei es presidente y Macri ya acordó un cogobierno, cosa que no sabemos, es muy difícil que Juntos por el Cambio (JxC) exista tal cual lo conocíamos", explicó López, quien es uno de los alfiles de la líder y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En caso contrario, de resultar vencedor Massa el próximo domingo 19, lo más lógico es que Cecilia Moreau se mantenga al frente de ese cuerpo legislativa, aunque en las últimas horas circularon rumores sobre la posibilidad de que Massa ofrezca la presidencia de la Cámara de Diputados a un dirigente opositor, en función de su mentado proyecto de "gobierno de unidad". ¿De quién o de quiénes se está hablando en el ámbito parlamentario? De Miguel Pichetto, Emilio Monzó o Julio Cobos, por ejemplo.

Rodríguez Larreta contundente tras la alianza entre Macri y Milei: "No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que la mayoría del PRO no suscribirá a las ideas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y calificó su pensamiento político de "ultra derecha". Las declaraciones se dan días después del apoyo explícito al libertario de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"No veo una gran mayoría del PRO que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo. Entonces, no estoy seguro de que haya una cosa mayoritaria ideológicamente apoyando a Milei", afirmó el ex presidencialista.

Además, apuntó contra Bullrich: "A Patricia la escuché decir `las ideas de Milei son malas y peligrosas`. Mauricio es distinto... Dijo `sí son nuestras ideas, pero...`. El alcalde de la Ciudad se pronunció hace 10 días como neutral de cara al balotaje entre Milei y Sergio Massa.

"Por supuesto que (Macri) le dio señales positivas a Milei desde el principio. Eso ya muestra una diferencia de visión del país que queremos", argumentó Rodríguez Larreta en una entrevista con Perfil. Asimismo, el jefe de Gobierno porteño reafirmó sus diferencias con Milei y dejó entrever que su manera de pensar hoy está muy alejada de la que pregona Macri.

"Tengo mis convicciones y las ratifico y son diferentes a la que hoy está mostrando Mauricio", precisó Rodríguez Larreta.