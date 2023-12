Violento choque entre tres autos y dos camiones en ruta 36, a la altura de City Bell

Un violento accidente múltiple se registró esta mañana en La Plata. Ocurrió en la ruta 36, a la altura de City Bell, y sólo por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales, aunque se vivieron momentos dramáticos.

Cerca de la intersección con el acceso de la calle 467, por causas que se tratan de establecer, tres autos y dos camiones protagonizaron el tremendo episodio en el cual tuvieron que pedir la asistencia de los Bomberos para rescatar de entre los fierros retorcidos de uno de los rodados a su conductor, que quedó atrapado.

Según le informaron testigos a EL DIA, uno de los autos aminoró la marcha sobre la ruta para doblar hacia City Bell por la ex 11, momento en el que uno de los camiones lo embistió.

Producto de este impacto, otro auto y otro camión no hicieron tiempo a frenar por lo que también chocaron a los vehículos que habían sido protagonistas del primer choque.

Al lugar arribó la policía y una ambulancia del Same, que atendió a los heridos, aunque no se precisó el estado de salud de ellos. Lo que sí se supo es que el conductor de uno de los camiones no pudo salir por sus propios medios del habitáculo, por lo que se requirió la presencia de los Bomberos para cortar los hierros retorcidos y así poder rescatarlo.

Lo cierto es que el accidente causó un enorme caos vial en esa ruta tan transitada y hasta las 13, al menos, seguía cortada una de las manos.

Cómo fue el accidente en Ruta 36

El parte policial al que accedió EL DIA indica que los efectivos de la comisaría 7ma llegaron al lugar por un aviso de una colisión en cadena, sentido hacia calle 520. Allí divisan una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 63 años, que resultó ileso. Detrás se encontraba un camión IVECO blanco que a bordo iba un hombre de 48 años, quien fue trasladado al hospital de Romero debido a que sufrió heridas, aunque no de gravedad. Además, del hecho participaron un camión Mercedes Benz, un Volkswagen Gol y un Renault Fluence.

En el lugar trabaron los peritos, que realizaron las tareas de rigor y se le dio intervención a la UFI Nº12, que le tomó declaración a los implicados. Ahora investiga cómo se sucedieron los hechos en una causa caratulada como "lesiones culposas"..