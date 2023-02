VIDEO.- Gracias al apoyo de la gente, un nene platense cumple su sueño de jugar la Copa América en Brasil

Juani, o Juan Adolfo Bogado, tiene 11 años y hace 2 que vive en La Plata. Llegó desde Entre Ríos con su familia y de a poco, su talento con la pelota le abrió paso para cumplir un sueño que jamás imaginó: jugar la Copa América en Brasil.

Comenzó en Estudiantes y el año pasado fue convocado por la Asociación Internacional de Fútbol Infantil para formar parte del seleccionado que represente al país.

Sin embargo, para participar debía juntar 990 dólares en un breve lapso, suma que -al momento de la convocatoria- rondaba los 300 mil pesos. Su familia no estaba en condiciones de afrontar semejante suma, por lo que recurrieron a la solidaridad de los y las platenses.

Para ello, abrió una cuenta de Mercado Pago y allí recibió donaciones de $300. En las últimas horas, su mamá, Vanesa Bogado, contó a Diario El Día que el niño logró reunir el dinero necesario para viajar y en breve, partirá a Brasil.

Por la cercanía, Juani viajó a Entre Ríos, a la casa de su abuela, para esperar el transporte que los traslade. Ayer por la tarde participó de una videollamada con el resto de sus futuros compañeros, que fueron convocados de distintos puntos del país.

“Él no cae, estaba muy nervioso. Está re contento. Creo que va a caer cuando pase el micro por Concordia a buscarlo”, comentó la mamá.

En cuanto a la movida solidaria, las buenas noticias no cesaron. “En un mes y medio juntamos el total de la plata, que fueron $300 mil clavados. Su viaje ya está. Me dio mucha tristeza separarme de él pero me pone muy contenta”, reveló.