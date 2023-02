Barrionuevo sorprendió con su apoyo a Wado De Pedro

El líder del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, suele juntar en el hotel marplatense de su gremio, todos los febrero, a una troupe de dirigentes sindicales. Son tertulias en las que se analiza la situación del país y, obviamente, del peronismo.

Y como suele ocurrir, Barrionuevo salió con una definición sorpresiva. “Pónganle una ficha a Wado De Pedro”, señaló.

“A mí me encanta Wado de Pedro, ya vi que hay un avión por ahí que dice ‘Wado presidente’, es una persona joven, ha recorrido el país y tiene mucho entendimiento con los gobernadores, con intendentes, no deja de ser una alternativa”, aseguró el dirigente Gastronómico en el Hotel Presidente Perón de Mar del Plata.

Antes le habían consultado si la posible reelección del actual presidente podría configurar una opción para el sindicalismo. Respondió que son temas que se manejan “en los tiempos políticos, y el presidente está manejando el suyo”.

“No sé qué va a hacer el presidente, si quiere la reelección o no, pero deben tener presente que faltan todavía unos cuantos meses, entonces él no puede decir hoy ‘no quiero ser reelecto’, porque el cafetero no le va a servir más café. Estamos acostumbrados a decir: andá, fijate quién viene y conversemos con el que viene, no con el que se va”, describió.