El embajador gay de EE UU al que Hungría se la hace pasar muy mal

David Pressman, un abogado de derechos humanos gay, sabía que le esperaba un momento difícil incluso antes de llegar a Hungría con su esposo y sus dos hijos para asumir un nuevo trabajo en septiembre como embajador de Estados Unidos. Meca de los valores cristianos tradicionales y amiga del Kremlin, Hungría no le abrió los brazos, tal como describe un informe realizado por The New York Times.

La publicación describe que cuando comenzó su audiencia de confirmación en julio en Washington, un bote de goma con una advertencia apareció en el río Danubio cerca de la embajada de Estados Unidos en Budapest.

En una pancarta negra adornada con una calavera había un cartel anti-L.G.B.T.Q. con un mensaje en inglés y húngaro: “Sr. Pressman, no aterrorice a Hungría con su culto a la muerte”.

Pressman colgó una fotografía de ese mensaje de “bienvenido a Hungría” en la pared detrás del escritorio de su embajada. “Eso”, se lamentó, “fue antes de que yo pusiera un pie en este país”. Y ha ido bastante cuesta abajo desde entonces.

El embajador, cuyo predecesor, designado por Donald Trump, deleitó a sus anfitriones elogiando a Viktor Orban, el antiliberal primer ministro húngaro, fue criticado desde su llegada -junto con la administración de Biden- por los medios favorables al gobierno como una amenaza para Hungría, su gente y sus valores.

Acusaciones

Pressman ha sido acusado de violar convenciones di plomáticas, entrometerse en el poder judicial y tratar de silenciar las voces conservadoras. PestiSracok, un portal de noticias beligerante y progubernamental, denunció el nombramiento de un hombre al que describió como “un experto en L.G.B.T. derechos humanos” como “una obvia provocación diplomática”. Un invitado en un programa de televisión controlado por el gobierno se refirió a él como “Señora embajadora”.

Más alarmante que los ataques personales, dijo Pressman en una entrevista reciente en Budapest, es lo que él ve como un ataque más amplio contra Estados Unidos en los medios húngaros, la mayoría de los cuales están controlados directamente por el partido gobernante Fidesz o a través de sus negocios, aliados, y una constante “reutilización de la propaganda del Kremlin”.

Los medios de comunicación controlados por el gobierno de Hungría, dijo Pressman, reciclan regularmente los mensajes de la propaganda rusa, “exportando la desinformación del Kremlin y la retórica antiestadounidense de forma rutinaria, y eso es preocupante para Estados Unidos”.

Casi un año después de que el presidente de Rusia Vladimir Putin lanzara su invasión a gran escala de Ucrania y Occidente se movilizara contra él, Hungría, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, se ha convertido en lo más parecido que tiene el Kremlin a un aliado en la bloque europeo.

Los húngaros, según muestran las encuestas, no son grandes admiradores de Rusia, pero el estruendo de la política interna, enfocada por Fidesz en las batallas contra “la ideología de género”, ha alejado al país de sus tradicionalmente firmes amarres estratégicos en Occidente.

Antes de su puesto actual, Pressman se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas para asuntos políticos especiales y como subsecretario de seguridad nacional. También trabajó en la Casa Blanca como director de crímenes de guerra y atrocidades en el Consejo de Seguridad Nacional.

Las reuniones con funcionarios húngaros, dijo Pressman, suelen tener un tono civil y pragmático, pero a menudo comienzan con su anfitrión diciendo: “Embajador, es un placer conocerlo. Sé que quiere hablar sobre temas progresistas de género”.

“Los detengo y les digo: ‘No, en realidad, quiero hablarles sobre la dependencia de Hungría de Vladimir Putin’”, agregó. “Siempre quieren tener la conversación sobre una guerra cultural. Queremos tener una conversación sobre una guerra real que existe al lado”.

Orban ha estado de acuerdo con las sanciones europeas contra Rusia, pero las ha denunciado repetidamente, se negó a permitir el paso de armas para Ucrania a través de Hungría y envió a altos funcionarios a Moscú para abogar por más gas natural ruso justo cuando el resto de Europa está tratando de desvincularse de la energía rusa.

Roces con EE UU

La política de años de Orban de acercarse a Rusia también causó fricciones en el pasado con Estados Unidos, particularmente en 2018 cuando Hungría rechazó una solicitud de la administración Trump para la extradición de dos traficantes de armas rusos. En su lugar, los envió a Moscú.

Pero la invasión rusa de Ucrania elevó esas tensiones a un nuevo nivel. “El mundo cambió”, dijo Pressman, “y la capacidad de jugar en ambos lados cuando tenemos una guerra terrestre real en Europa ya no existe”.

Instó a Hungría a volver a su papel histórico como un país que forma parte inequívocamente de Occidente. “El momento de una mayor claridad y decisión sin duda llegó cuando Vladimir Putin lanzó su guerra no provocada contra el vecino democrático de Hungría”.

A diferencia de Serbia, el vecino del sur de Hungría, que tiene lazos profundos e históricos con Rusia y fuertes corrientes antiestadounidenses como resultado de la campaña de bombardeos de la OTAN dirigida por Estados Unidos en su contra en 1999, Budapest tradicionalmente ha visto con buenos ojos a Estados Unidos, excepto cuando el país era parte del bloque soviético y sus líderes comunistas repetían la propaganda dictada por Moscú.

La deriva del país hacia un estridente antiestadounidense comenzó cuando Trump perdió las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. El embajador de Trump en Hungría, David B. Cornstein, un magnate de la joyería que elogió a Orban como “un líder muy, muy fuerte y bueno”, se fue de Budapest.

Y cuando se avecinaba una elección la primavera pasada en Hungría, Fidesz intensificó las críticas a los grupos estadounidenses por el dinero que estaban proporcionando a los medios de comunicación independientes que consideraba enemigos del gobierno.

Fidesz obtuvo una victoria aplastante en las elecciones, pero, no obstante, ha mantenido un aluvión constante de ataques contra los llamados “medios del dólar” y “la izquierda del dólar”, ahora sus términos estándar de abuso para los medios independientes y sus oponentes políticos.

¿Conspiración?

Particularmente inquietante, dijo Pressman, fue la publicación de un informe del Centro Nacional de Información de Hungría, un servicio de inteligencia que informa a Orban, que pretendía vincular a decenas de ciudadanos estadounidenses en una telaraña de supuestas conspiraciones destinadas a derrocar al primer ministro.

El informe, dijo el embajador, era digno de Carrie Mathison, la agente de la CIA obsesionada con las conspiraciones. Un nuevo informe en líneas similares apareció a fines del mes pasado.

“Que los organismos oficiales de este gobierno, incluidos sus servicios de inteligencia, se centren en los ciudadanos estadounidenses, eso ciertamente llamó nuestra atención”, dijo Pressman. “No nos quedaremos callados cuando Estados Unidos sea atacado” por un aliado de la OTAN, agregó.

El gobierno húngaro no respondió a una solicitud de comentarios.

Algunos republicanos han cuestionado la idoneidad de Pressman para el cargo en Budapest, y la revista American Conservative advirtió que su nombramiento corría el riesgo de empujar a Hungría a los brazos de China y Rusia porque no “respetaba” el panorama político interno de Hungría.

Independencia de la Justicia

Los ataques contra Pressman y la administración de Biden se intensificaron por primera vez después de que el embajador recién llegado se reuniera con dos jueces del Consejo Judicial Nacional, un organismo que la Unión Europea ha considerado como una barrera contra lo que ve como un intento del gobierno por neutralizar la independencia del Poder Judicial.

Origo, un medio de comunicación que alguna vez fue independiente y ahora está en sintonía con el gobierno, criticó la reunión como una “injerencia grave sin precedentes en el poder judicial”, mientras que otros medios se quejaron durante días de que la reunión del embajador era una afrenta intolerable por parte de un “enemigo” de Hungría.

La embajada respondió publicando una fotografía de la reunión de Orban con el juez Anthony M. Kennedy.

En un estado constante de gran ira por lo que presenta como una interferencia estadounidense en los asuntos internos húngaros, Hungría se ha metido con frecuencia en la política estadounidense, y Orban viajó a Texas en agosto, tres meses antes de las elecciones de medio mandato, para ayudar a animar a los votantes republicanos. El embajador de Hungría en Washington ha sido un elemento fijo en las reuniones de la derecha en los Estados Unidos.

“Entonces, cuando ven todas estas cosas que vienen contra Estados Unidos o contra mí personalmente o mi equipo sobre la interferencia en su proceso político interno, quieren decir: ‘Saben, muchachos, en realidad están haciendo campaña en los Estados Unidos por esto’”, concluyó Pressman.