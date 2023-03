Inflación, recesión y un grupo de inversores por Buenos Aires buscando candidatos

El país ya está en un modo electoral mientras que la economía sigue mostrando signos de marcado deterioro. El fogonazo inflacionario de enero y febrero se perpetúa en marzo (por las obvias subas estacionales) mientras que el Gobierno le sigue prendiendo una vela a que el precio de la carne y las verduras se estabilice al menos en las alturas (acuerdos de precios mediante), y que el resto de los componentes de la canasta que mide la pobreza no estallen.

Orlando Ferreres con su consultora, que suele medir bastante bien la dinámica de precios, calculó que el rubro "alimentos" subió 9% en febrero y 6,4% el IPC general. A Eco Go de Marina Dal Poggetto le da lo mismo la general y faltando una semana de medición tienen el rubro alimentos en torno a 8% (que promete ser mayor al final del último cálculo).

¿Abril? Se cree que podría haber un alivio invisible para la calle y que la inflación vaya al 5 o 5,5% si la carne no sigue picando en punta. "Massa va a llegar a junio cuando tiene que decidir su candidatura con una inflación no menor al 4,5% en el mejor escenario", imagina un consultor.

El ministro de Economía sigue dándole vueltas a su candidatura, algo que parece lejano más ahora sin logros económicos que mostrar más allá de la estabilización cambiaria. Pero todos los números de la economía muestran un fuerte retroceso. El economista y diputado Martín Tetaz, que "midió" "27 mentiras presidenciales" durante el discurso de despedida de Alberto Fernández, asegura que la economía ya está en recesión.

Los últimos datos podrían estar indicando que el diputado no está del todo errado: el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) acumula 4 meses consecutivos de caída; y por el lado fiscal, enero trajo decepción y sorpresa al mostrar un déficit no anticipado por ninguna consultora. El valor resultó muy importante ya que fue el peor enero de los últimos 30 años. Esto de alguna manera pone un freno a la idea de que desde la llegada de Massa al ministerio sólo ha habido ajuste. Y esto hace que el tema del déficit sea visto con lupa en los próximos meses, algo que podría complicar los vencimientos de deuda en pesos de abril y julio.

¿Tiene conejos en la galera Massa?

En medio de los números piantavotos en lo económico, el ministro aprovechará para irse a Estados Unidos y asistirá como invitado especial al "Día de YPF" en la Bolsa de Nueva York, que se celebrará el próximo 10 de marzo en ocasión de cumplirse 30 años de cotización de las acciones de la petrolera argentina en ese mercado bursátil.

Curioso que vaya un representante de un Gobierno kirchnerista que siempre se opuso a la "privatización" de la petrolera, léase que cotice en Bolsa. Pero Massa irá a tocar la "campanita" y aprovechará para juntarse con fondos de Wall Street que, en realidad, tienen intenciones de escucharlo sólo si el tigrense empieza a levantar el velo a su posible candidatura.

El ministro todavía juega al silencio en el tema candidaturas y los fondos de Nueva York son "forward looking". "Ya no importa que va a hacer Massa ahora con la economía, o sea en los próximos meses. Importa qué hará si es candidato y qué piensa hacer hacia delante. Si no se decide el interés por Massa se perderá", relató un ejecutivo argentino con fuertes lazos en Wall Street.

En la misma línea, hubo un termómetro del sentimiento de los fondos con Argentina en un evento realizado esta semana en el Four Seasons y organizado por TPCG. La financiera fue la anfitriona de un "investor trip" donde participaron alrededor de quince fondos como Autonomy, Argentem Creek, Contrarian, Converium, Gramercy, Poinstate y VR entre otros.

En el "Piero Conference Room" del hotel se dieron distintas charlas donde el foco estuvo en los planes de la oposición para el 2023 y lo que tuvieran para decir los actuales funcionarios del gobierno. Estuvieron el ya lanzado precandidato Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Economía de cabecera, Hernán Lacunza.

Luego se les armó a los fondos un almuerzo a solas con el vice de Massa, Gabriel Rubinstein; para seguir luego con una visita al mismo Banco Central para tener un off the record con Lisandro Cleri, el hombre de Massa en la entidad. Todo el "investor trip" casi finalizó con un cocktail en el Rooftop del Hotel Alvear donde se mezclaron los financistas extranjeros y locales.

La sensación que tienen los inversores es que las medidas que tiene que tomar la Argentina son más o menos básicas. La principal: ir al orden fiscal que, en realidad, es ir a un superávit (no una procrastinación gradualista del ajuste). Esa fue la promesa de Lacunza a los fondos.

Análisis publicado en El Economista