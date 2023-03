¿Qué pasó con Víctor Hugo?: se fue de C5N, ¿por plata o porque le recortaron el tiempo al aire?

“A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire”, adelantaba, siempre enigmático, Luis Ventura, explicando cómo había sido, supuestamente, la salida del periodista Víctor Hugo Morales de C5N el lunes.

Era, según lo que relataba Ventura, un escándalo total, una salida estruendosa con denuncia de deuda y modos violentos: Víctor Hugo había supuestamente llegado a golpear “la puerta con ánimo de puñetazo”.

“Entró y dijo ‘quiero cobrar’”, contó Ventura. “Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita (la plata), pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue”. Con el correr de las horas, sin embargo, se conoció otra versión del relato: la del propio periodista.

Lo que sí permanece entre ambas historias es que Víctor Hugo, efectivamente, renunció a C5N. Y en pleno año electoral, lo cual lo vuelve más llamativo. Pero Víctor Hugo desmintió la versión de Ventura, afirmó que no había deuda alguna del canal con él y negó haberse ido pateando puertas. Las razones de su salida, según el periodista, son el recorte de sus horas al aire, justamente, en el año donde se definirá el futuro del país.

“No estoy más en C5N”, comenzó diciendo, confirmando su salida del canal tres siete años de actividad. “Yo soy un tipo muy libre en mi trabajo, peleo por esos márgenes de libertad. Y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones”, agregó Víctor Hugo, antes de aclarar que “no es real que haya una deuda, el canal no me debe ni un peso. En todas las épocas han sostenido los pagos”.

“CHISPORROTEOS”

Victor Hugo es uno de los periodistas más embanderados con el kirchnerismo, y tenía hasta el año pasado un espacio diario al frente del noticiero de la tarde en el canal del Grupo Indalo. Pero para 2023 la dirigencia tomó otro rumbo: le comunicaron que pasaría a tener solamente un envío a la semana, en el marco de un cambio de programación con propuestas más cercanas al infotainment, como “Peronismo para todos”, reedición del programa de Lanata con Daddy Brieva al frente, y el regreso de “Duro de domar”.

A Víctor Hugo no le gustó el cambio. Él habló de las discusiones como chisporroteos; voces de los pasillos de C5N, en cambio, deslizaban que hubo acalorada discusión con la directiva del canal, que incluyó un par de golpes en las puertas de los estudios.

Lo cierto es que, marginado con estos cambios, Víctor Hugo decidió renunciar, deslizando en su comentario sobre su partida que “no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos. El canal tiene derecho naturalmente a buscar su propia agenda. Si la describo, parece que estoy discrepando. A mí no me servía lo que me ofrecían para este año. Por eso, para andar entre mal humores y cruces, mejor salir”.

Víctor Hugo defendió al canal, “la única esperanza firme de escuchar algo, todo lo demás es derecha, compromiso con el establishment”, pero su “no especulación” en torno a las razones de su marginación abrió el juego para la especulación de otros, en las redes y entre sus seguidores.

Allí, se tejía la hipótesis de que la modificación de la grilla de C5N tenía que ver con motivos políticos, e incluso relacionados a la pauta y a la necesidad de no incomodar demasiado en un año clave en la vida política argentina.