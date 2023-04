¿Qué pasa entre el Pincha José Sosa y Camila Homs, ex de De Paul? Ahora ella le tiró un guiño

Camila Homs, ex del campeón del mundo Rodrigo De Paul, confesó días atrás que no está de novia, luego de que fuera escrachada a los besos con el jugador de Estudiantes José Sosa en un boliche. Pero ayer, en el primer programa de este 2023 de "La Jaula de la Moda" (Ciudad Magazine), la modelo fue sometida a un ping pong y, además de responder todo, una de sus respuestas fue tomada como un guiño al futbolista en cuestión.

En el envío conducido por Horacio Cabak, que es acompañado por Fabián Medina Flores, Claudio Cosano y Mariano Caprarola, a Homs le hicieron una decena de preguntas. Primero respondió sobre cuál es la prenda de vestir que no debe usar un hombre frente a ella, y su respuesta fue contundente: “El pantalón recto me la baja un montón. Me gusta más el chupín o más sueltito. El pantalón gigante me gusta”.

También confesó que “el perfume me vuelve loca mal" y que le gustan mucho "los perfumes raros, que no se consiguen fácil en Argentina”.

Pero la respuesta que más llamó la atención y que fue considerada como un guiño al campeón con Estudiantes en 2006, que le marcó un golazo de tiro libre a Boca en esa final disputada en la cancha de Vélez, fue la que dio cuando le consultaron acerca de si prefería a un hombre “muy tatuado u hoja en blanco”. Frente a esto la joven respondió sin titubear: “Muy tatuado. Muy tatuado”.

Su comentario no pasó desapercibido e hizo recordar a José Sosa, el volante albirrojo con el que fue vinculada tras su separación de De Paul y con quien se la vio muy melosa en un boliche, ya que el Principito tiene una gran cantidad de tatuajes en todo su cuerpo.

Además, en otro tramo de la nota televisiva, le preguntaron a Camila qué prenda se saca primero durante el acto sexual y quién despierta a quién después de una noche de amor. Frente a ello sostuvo que le gusta que el hombre la despierte a ella.

Para cerrar, Caprarola le hizo una pregunta más picante: en el sexo, ¿arriba o abajo?, a lo que respondió que prefiere abajo.