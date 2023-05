Cada vez más cerca: Cami Homs ya sigue a la hermana del Pincha José Sosa

Hace un par de meses que Cami Homs apareció a los besos con José “El Principito” Sosa en un boliche, una noticia que tuvo particular rebote en nuestra región al tratarse de un jugador de Estudiantes. Desde entonces, no se supo demasiado de los dos, aunque desde el entorno de la ex de Rodrigo De Paul algunos deslizaban que los besos eran más que besos: era una incipiente relación, que iba por el buen camino.

Bueno: las pistas encontradas por los detectives 2.0 parecen ahora confirmar la hipótesis. La mediática botinera, que lleva varios meses sin hacer demasiado ruido (¿porque está en una relación y tranquila?), comenzó a seguir en las redes a su supuesta cuñada, July Sosa, hermana del jugador nacido en Carcarañá y campeón con Estudiantes en 2006.

Este movimiento lo descubrió Estefi Berardi: “Ya casi, no?”, publicó Estefi con la captura del seguimiento.

Cami ya le había contado a sus seguidores que no estaba sola, y aunque alrededor suyo revolotearon varios nombres, las pistas más concretas señalaban que Homs y Sosa se habían mostrado despreocupados aquella noche en que fueron fotografiados en el boliche porteño porque se sentían cómodos con su relación. Todavía, está claro, no le ponen etiquetas: ella todavía navega el tormentoso mar de su última relación, con De Paul, mientras que él viene también de una relación de muchos años con Carolina Alurralde, una relación iniciada hace una década y media.

Según relató Alurralde, compartió hasta el retorno de Sosa a Argentina la casa de ambos en Turquía, para priorizar la crianza de sus hijas, pero están separados hace al menos tres años.

Al enterarse de los besos del jugador con la mediática, sin embargo, fue ella la que sugirió que la relación estaba avanzada: “Ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo...”, disparó Alurralde, un poco irónica, y se reconoció sorprendida por la relación.