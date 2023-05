Jorge Lanata y Eduardo Feinmann se cruzaron al aire por el caso del policía que le disparó a un ladrón

Primero sucedió la picante discusión que mantuvieron Paulo Kablan y Diego Brancatelli al aire por el canal C5N debido al homicidio de un motochorro en Moreno. Ahora, Jorge Lanata y Eduardo Feinmann hicieron lo propio durante el pase de sus programas: “No nos vamos a poner de acuerdo”, señaló Lanata. Así, las diferencias ocurrieron en torno al caso del policía de civil que mató por la espalda a un ladrón que intentó robarle la moto: “Hoy vamos a discutir, me impresionó escuchar a gente que te escucha diciendo que hay que matar a los chorros”, le planteó Lanata a Feinmann. “El tipo no puede disparar por la espalda. Podía dispararle a la rueda. No tenía que matarlo. El chorro se estaba yendo. Disparar por la espalda es ilegal. Entiendo la bronca de la gente por la inseguridad porque yo también la sufro, pero de ahí a matar gente es otra cosa”, añadió el conductor del ciclo Lanata sin filtro y concluyó: “Sé que lo que digo no es popular y me van a putear”.

Así, Feinmann se diferenció rotundamente: “Yo dije esta mañana todo lo contrario. Yo fui políticamente incorrecto, vos estás siendo políticamente correcto”. Pero Lanata lo interrumpió: “Me importa un pomo ser políticamente correcto”, y los tonos fueron cambiando: “Coincido en que no hay que matar a nadie, ahí estamos de acuerdo. Ahora, entre la muerte de un delincuente o la de un policía o un civil, me quedo con la muerte del delincuente”, replicó Feinmann, y continuó: “El policía no salió a matar. El que salió de caño a ‘trabajar’ fue el delincuente. Y en todo trabajo existe el accidente de trabajo. Te puede pasar maestro. Ese laburo tiene riesgos: si salís de caño, alguien del otro lado puede estar enfierrado. Es lo que elegiste. El delincuente tenía un arma tumbera. Imaginate: cuando te encañonan no preguntás si el arma es propia o impropia. No preguntás si está cargada o no está cargada”.

“El tipo se estaba yendo Eduardo, disparale a las gambas”, dijo Lanata. Y Feinmann retomó el caso de los delincuentes que le dieron un balazo en el cuello a un cliente en una verdulería. “No es lo mismo, son casos distintos; yo te pregunto como abogado, si este tipo está tirado, el de la verdulería, si saca un arma y le pega un tiro, todo bien hermano, eso es legítima defensa”, afirmó Lanata. “Pero si el tipo está de espaldas, es muy distinto”, agregó. “Esto ocurrió en 9 segundos… yo no quiero que maten a nadie, pero hay situaciones y situaciones. ¿Hay que dejarse robar?”, insistió Feinmann. “Y entre que te maten y dejarse robar, no hay nada que yo tenga encima que valga más que mi vida”, respondió Lanata.

“En cualquier país normal esto no se discutiría”, subrayó Feinmann. “Lo que pasa es que estamos atravesados por el garantismo y el ladriprogresismo asqueroso, el zafaronismo que le hizo un daño al país. Insisto que el policía no salió a matar chorros, el tipo fue al supermercado. Para mi no fue justicia por mano propia”, planteó Feinmann.

Finalmente, ambos periodistas diferenciaron aún más sus posturas: “La función de un policía es defender su propia vida y la de los demás, y eso fue lo que hizo”, dijo Feinmann. “Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo, cuando esté el juicio veremos cómo sigue la historia”, dijo Lanata y sentenció: “Me da miedo cuando la gente dice ‘hay que matar’, hoy lo pidieron todos los oyentes, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’ y nosotros no podemos promover que se mate”.