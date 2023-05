Alimentos para celíacos, hasta tres veces más caros

A medida que se fue visibilizando la significancia de padecer celiaquía (se estima que el 1 por ciento de la población del país tiene intolerancia al gluten) se vio multiplicarse en el mercado la oferta de alimentos sin TACC. Al mismo tiempo, no obstante, se diferencian por mucho los precios de los productos de elaboración común con los libres de gluten, los cuales son notablemente más caros.

En cualquier dietética de la Ciudad se advierte esa diferencia. Este diario consultó algunos comercios céntricos dedicados a la venta de productos saludables pero donde también se ofrece mercadería de la convencional.

Valen como ejemplos: mientras que un paquete de galletitas de chocolate comunes cuesta unos 370 pesos, lo que sería su equivalente pero libre de gluten no baja de 450 pesos; un cuarto de crackers se puede llevar a 230 pesos y la misma cantidad de las que carecen de TACC, en cambio, a 500 pesos.

El mismo cuadro se refleja en los supermercados, donde las góndolas destinadas a los alimentos sin gluten muestran valores mucho más altos que aquellas en las que se ubica el resto. Llama la atención, por caso, la disparidad que muestra un producto tan cotidiano como el espagueti, porque los de fabricación clásica cuestan, el medio kilo, entre 150 y 230 pesos, cuando la misma pasta pero elaborada para el consumo de las personas celíacas sale hasta 1.000 pesos.

Vicky es una joven a quien se le detectó celiaquía hace unos años. El suyo es el típico caso de la persona que, afectada por la intolerancia al gluten, elabora sus propios ñoquis y fideos con la premezcla especialmente diseñada para las personas que no pueden consumir trigo, avena, cebada y centeno, sintetizados en la sigla TACC. “No compro muchas galletitas pero cuando lo hago me doy cuenta que están carísimas. Y no sólo eso, porque lo peor es muy poca la cantidad, son paquetes de apenas 250 gramos. En todo se gasta bastante más”, precisó.

La joven disfruta de cenar afuera. Se trata de un programa con sus bemoles, pues, si bien ha crecido mucho la cantidad de comercios gastronómicos que incorporaron menús para celíacos entre sus ofertas, no siempre se encuentra con la respuesta esperada. “Tendrían que tener esa opción todos, pero no todos la tienen. Hay veces que nos dicen que ofrecen ese tipo de cartas pero aclaran que no pueden garantizar que no haya habido contaminación cruzada o dicen que depende del grado de celiaquía una tiene para tolerar esos menús”, contó Vicky.

También en los locales de servicios gastronómicos los precios de las cartas difieren según sea comida para celíacos o no. Una cervecería céntrica ofrece sorrentinos con salsa fileto a 2.300 pesos, pero su equivalente para personas con intolerancia al gluten cuesta 2.900 pesos ó un lomo al champignon para celíacos se vende a 3.400 pesos y el mismo plato pero sin elaboración libre de TACC tiene como precio 3.150 pesos.

Una receta más barata

En vista de las dificultades que encuentran las personas celíacas en la vida cotidiana, nada menos que con la alimentación, el pastelero Carlos Proia ideó la fórmula de una masa libre de gluten y grasa. La receta, aseguró el comerciante, ya fue aprobada en el Instituto Biológico. “No va a ser más cara que el resto de las masas; al contrario, va a ser más barata”, aclaró.

Se conmemoró ayer el Día Internacional de la Celiaquía y en ese marco la nutricionista Erika Bianquet (M.P. 1.282) recordó que “la celiaquía es una enfermedad que se da por una reacción exagerada del sistema inmunológico a un conjunto de proteínas que se engloban con el término de TACC. La indicación nutricional y médica para este tipo de condición es una dieta libre de gluten de por vida”.

En ese sentido, la especialista aclaró que en los casos de detección de celiaquía “no se puede tener un permitido de gluten porque aunque sea una microscópica molécula de gluten, activaría el sistema inmunológico. Por eso, la dieta libre de TACC tiene básicamente un efecto terapéutico”, añadió la licenciada en Nutrición.

