Elecciones 2023.- Vidal: "Alberto, Cristina y Massa son parte de lo mismo"

“Esto es como el reestreno de una película que ya vimos en 2019, sólo que nos cambiaron el actor principal que antes se llamaba Alberto Fernández y hoy se llama Sergio Massa. El Frente de Todos es un proyecto de poder, no es un proyecto de país. Durante cuatro años el Presidente y la Vicepresidenta no se hablaron, se pelearon, fueron, vinieron, se dijeron cosas públicamente, pero una vez más, incluyendo al ministro de Economía, están todos juntos al momento de la elección en una misma boleta. Eso es lo que los define, la búsqueda del poder, no un proyecto de país. Y para mí, Massa es parte de lo mismo, hace un año que es ministro de Economía. La pregunta que le haría es, ¿por qué vamos a creer que va a resolver los problemas de los argentinos si hoy no puede tomar decisiones para resolverlos?”. Así se expresó la diputada nacional María Eugenia Vidal, durante una entrevista con EL DIA.

La ex gobernadora bonaerense estuvo ayer en La Plata para acompañar en una actividad de campaña al intendente Julio Garro. Respecto de la interna en Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dijo que “este es un momento de la Argentina de mucha dificultad, de llegar a fin de mes con muchos obstáculos, de no poder llegar en muchos casos. Hoy hay muchísimas familias argentinas que se endeudan para comer y eso exige a Juntos por el Cambio una enorme responsabilidad. El debate tiene que ser con altura, con propuestas. No hay lugar para la descalificación, para la chicana, para la agresión. La gente espera más de nosotros. Y creo que tenemos que estar a la altura de eso”.

Consultada respecto de si la interna opositora discurre sobre esos andariveles, Vidal aseguró que “por momentos, no. He hablado con los dos candidatos y entiendo que ambos están haciendo un esfuerzo por hacer propuestas, pero la gente nos pide en la calle que no nos peleemos, que estemos unidos, que la saquemos de esta angustia”.

“Y este dolor no sólo es económico, porque la inflación es una parte, también tiene que ver con la seguridad. No hay lugar que yo recorra en esta provincia que no esté peor en materia de inseguridad que lo que estaba en diciembre de 2019. Y en términos de educación, muchísimas escuelas no tienen clases y no porque haya paros, sino porque hay problemas edilicios graves”, concluyó.

RECORRIDA EN CITY BELL

El intendente Julio Garro y María Eugenia Vidal visitaron a vecinos asistidos por el SAME y charlas con comerciantes. "El desafío hacia el futuro es seguir construyendo políticas que partan de las necesidades de la gente", expresó el jefe comunal.

"Cuando asumimos nos encontramos con una ciudad abandonada, las cosas que más necesitaban los platenses para vivir bien, no estaban. Había una sola ambulancia para toda La Plata, las salas de salud en los barrios estaban destruidas; si salías de noche, era la oscuridad absoluta y el asfalto que se hacía era el asfalto electoral", expresó Garro.

En ese sentido, contó: "El fondo educativo para hacer escuelas no existía, se lo habían gastado en recitales. Veníamos de la peor inundación de nuestra historia y las obras hidráulicas no estaban. Así estábamos los platenses: abandonados, solos"; y aseguró: "Tuvimos que empezar de cero, ocupándonos de lo urgente y de lo importante al mismo tiempo, y lo hicimos".