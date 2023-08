¿Qué le pasa a Luis Miguel? La razón por la que podría suspender algunos shows en Argentina

Luis Miguel está en Argentina y es una verdadera revolución. En los últimos días, varios recitales a estadio lleno, provocaron un estallido entre las fanáticas que esperaban su regreso a la Argentina y por eso agotaron todas las entradas para estar cerca de su ídolo.

Lo cierto es que en las últimas horas, en el programa "A la tarde" que conduce Karina Mazzoco por la pantalla de América, aseguraron que algunos de sus recitales programados, podrían correr riesgo de suspensión. ¿El motivo?, es porque "Luismi" había despertó sin voz.

Esto hizo "tambalear" la fecha de este 9 de agosto. Al artista tuvieron que colocarle un antinflamatorio para que calmara la afección que estaba sintiendo.

Según anunció el periodista Matías Vázquez, desde la producción de Luis Miguel aseguraron que "se despertó y no tenía voz". "Ayer (por el martes), quienes fueron al recital, notaron que su voz no era la misma. Esta situación es minuto a minuto y se va actualizando", agregó.

Asimismo, el panelista dijo que tenían en mente reprogramar el concierto, pero eso no fue posible: "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO".

Su próximo concierto será el sábado 12 de agosto. Luego estará presente en el Movistar Arena los días 15, 16, 17 y 18 del mismo mes.