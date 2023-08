Cerveza hecha a base de agua residual reciclada

Una firma de San Francisco (California) aprovechó su experiencia en reciclaje de agua para crear una cerveza hecha con las aguas residuales de un edificio residencial de San Francisco. Epic Cleantec, una empresa de tratamiento de agua, se asoció con Devil’s Canyon Brewing Co. para crear Epic OneWater Brew, una cerveza estilo Kölsch elaborada con agua reciclada de duchas, lavatorios y lavarropas en Fifteen Fifty, un lujoso edificio de departamentos de 40 pisos. “Los edificios a nivel mundial usan el 14 por ciento de toda el agua potable”, dijo Aaron Tartakovsky, director ejecutivo y cofundador de Epic Cleantec. “Casi ningún edificio reutiliza esa agua, eso es lo que estamos tratando de cambiar”. La cerveza actualmente no está a la venta debido a las regulaciones que prohiben el uso de aguas residuales recicladas en bebidas comerciales, pero resultó ser un gran éxito en una conferencia sobre tecnologías de construcción sostenible. “Terminamos produciendo poco más de 7.000 latas, no como un producto comercial, sino como un esfuerzo educativo destinado a contar la historia de la reutilización del agua de una manera nueva. Pero, francamente, no anticipamos la tremenda respuesta que vimos”, señaló Tartakovsky. La compañía ahora está en conversaciones con otras cervecerías de todo el mundo. “Tenemos muchas personas que piden más, porque más allá de ser una historia ambiental interesante, la cerveza en realidad es muy rica”, dijo.