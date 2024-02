Oficializan el bono de $70 mil a jubilados: las fechas de cobro

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben un haber mínimo cobrarán en marzo un bono de $70.000, tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada.

Así, y con el aumento del 27,18% establecido por la Ley de Movilidad, el haber mínimo asciende en marzo a $134.445, y sumado a el bono recibirán un total de $204.445 ese mes.

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $204.445 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto, indicó la ANSES en un comunicado.

A forma de ejemplo, un jubilado con un haber de $164.445 recibirá un bono de $40.000, alcanzando de esta forma los $204.445, precisó el organismo de seguridad social.

La Anses comenzará a pagar el bono a partir del martes 5 de marzo y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos terminan en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 recibirán el bono ese día.

El resto de titulares de jubilaciones y pensiones lo cobrarán junto a su haber en la fecha que les corresponde por calendario.

Además, destacó el comunicado que “el aumento por Ley de Movilidad alcanza a todas las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las asignaciones”.

Al respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, también recordó que en marzo asciende a $52.554.

El miércoles pasado, el ministro Caputo durante una entrevista anticipó el bono y dijo al respecto del haber jubilatorio que “esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos”.

Por último, los que cobren un haber mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes efectivos sin moratoria recibirán, junto con el haber y el bono, un complemento equivalente al 82% el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $31.851.