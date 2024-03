El “mega” fin de semana, con los servicios reducidos

Durante el fin de semana extra largo, que comenzará hoy, el sistema de Estacionamiento Medido, el transporte, la recolección de residuos y otros servicios tendrán un esquema distinto al habitual.

Hoy, la recolección de residuos se llevará a cabo de modo normal (bolsa negra, verde, y no habituales), mientras que mañana no habrá prestación y el sábado se reforzarán los recorridos habituales para abarcar también las áreas del día anterior. Asimismo, el domingo no habrá servicio, el lunes la recolección se realizará con normalidad, el martes no habrá prestación y el miércoles el recorrido habitual incluirá un refuerzo.

El Estacionamiento Medido, en tanto, quedará suspendido desde hoy y volverá a aplicarse el miércoles.

Asimismo, mañana, el lunes y el martes el transporte público funcionará con frecuencia de feriado. En tanto, hoy habrá frecuencia reforzada y el fin de semana se aplicará el cronograma usual.

Las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento, con controles permanentes en los distintos barrios. Mientras que los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS) tendrán a disposición guardias de enfermería y el SAME trabajará de manera habitual, al igual que la línea telefónica 107 para urgencias.

A su vez, el cementerio municipal estará abierto para visitas de 7 a 15 y la administración tendrá una guardia de 8 a 12, mientras que el sábado se podrá concurrir de 7 a 13 y la administración atenderá en horario normal.

En cuanto al entretenimiento y la actividad física, la República de los Niños abrirá todos los días de 7 a 22, mientras que el Parque Ecológico Municipal lo hará de 8 a 20 para el esparcimiento de los vecinos.