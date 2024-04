Revuelo por el diputado que sugirió que los hijos trabajen en lugar de estudiar

“¿Como va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva”, planteó ayer el diputado de La Libertad Avanza, Alberto “Bertie” Benegas Lynch y, bajo esa premisa, reforzó: “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”.

Los dichos del legislador, relativizando la obligatoriedad escolar y proponiendo que los padres decidan si envían a sus hijos al colegio o los ponen a trabajar, generaron un rechazo casi inmediato en buena parte de la dirigencia política.

No obstante, Benegas Lynch consideró “fundamental” que un individuo se forme, para luego despacharse contra el extinto ministerio de Educación (absorbido por la actual cartera de Capital Humano), al que definió como “un comité de burócratas”. Entonces, desafió, “¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación?” y siguió: “Lo que se supone de una familia es que traés un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo. ¿Cómo se te ocurre que va a tener mejores intenciones el burócrata de una casa de gobierno? ¿Cómo va a decir lo que tiene que hacer la gente?”.

Fiel a su postura libertaria, el economista, cuyo padre (de nombre homónimo) propuso en la campaña presidencial de Javier Milei romper relaciones con el Vaticano, redondeó su idea afirmando que cree “en el individuo, en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y en que el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia”.

Una lluvia de críticas

Las declaraciones radiales de Benegas Lynch provocaron una ola de críticas.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exsecretario de Cultura de la Nación de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, quien contó que su papá “tuvo que empezar a trabajar a los 8 años. Nacido en 1938 e hijo único de madre soltera, en su casa no hubo alternativa”, escribió el exfuncionario en su cuenta de la red social X, donde remató: “Lamentablemente, falleció hace muchos años. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante para contarle de qué se trata el trabajo infantil”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sentenció: “A mí eso, más que a libertad, me suena a esclavitud”.

A los cuestionamientos se sumó el exministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus: “B. Lynch explica por qué están contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil: ‘No se pueden dar el lujo de ir a la escuela porque tienen que estar en el taller con el padre’ ¿Sabrá que fue J. A. Roca quien impuso la [ley] 1420?”, dijo en X.

También el diputado y titular de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, repudió que la postura de Benegas Lynch “atrasa 140 años, ya que la Ley 1420 fue sancionada en 1884. Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento estarían consternados por su enfoque liberal”, escribió en un posteo al que tituló “Con los chicos no”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo del PAMI durante el macrismo, Carlos Regazzoni, defendió: “EDUCACIÓN OBLIGATORIA (en mayúsculas en el original). El mundo de los niños SIN escolarización obligatoria y SIN educación pública NO ES LIBERTAD”.

En un sentido similar, el titular del radicalismo platense, Pablo Nicoletti, recordó que “la educación es un derecho constitucional”, a la par que le reclamó al libertario: “Por favor, fórmese. Y dejen de violentar las instituciones”.

A través de un mensaje publicado en X, Nicoletti reflexionó que “la Educación es el factor que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Y a esta altura parece mentira que lo discutan”.

Luego, dirigiéndose a Benegas Lynch, preguntó “¿Por qué no blanquean que quieren un país para 6 millones de argentinos? Y terminamos el cuento libertario. Es claro que por este camino solo unos pocos van a gozar de la estabilidad cambiaria y la dolarización. Solo algunos tendrán una educación de excelencia, la mejor prepaga y la seguridad. Los demás, apartados”, lamentó el presidente de la UCR La Plata.

Otro que se expresó en forma crítica fue César Biondini. Secretario general del Frente Patriota y “provida” (según se define en sus redes sociales), salió a cuestionar que “el diputado Bertie Benegas Lynch defendió el trabajo infantil. En una entrevista radial se opuso a la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria y declaró: ‘La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo’. Estos son los nefastos que representan a Milei en el Congreso”, advirtió el dirigente de ultra derecha.