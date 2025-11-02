Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada

Una docente de Ensenada fue víctima de un audaz robo en su vivienda de Punta Lara, luego de que delincuentes ingresaran a su casa aprovechando que ella se encontraba cumpliendo su jornada laboral. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en 126 entre 9 y 9 bis, donde los ladrones se alzaron con más de un millón de pesos y distintos objetos personales.

Según el relato de la víctima, identificada como Andrea, de 31 años, el asalto fue descubierto cuando regresó de su trabajo y encontró la puerta principal de chapa forzada y entreabierta. Al ingresar, advirtió que toda la vivienda estaba revuelta: cajones abiertos, muebles desordenados y faltantes de dinero y pertenencias.

La mujer explicó que los autores del hecho habrían forzado la puerta con una barra de hierro que tomaron del propio galpón del fondo, y que incluso movieron una garrafa desde la cocina hasta el patio, lo que da cuenta del tiempo que se tomaron dentro de la vivienda. Entre los elementos robados se encuentra una suma mayor al millón de pesos en efectivo, que la víctima tenía guardado en un cajón de su habitación.

Según explicaron voceros del caso, el robo se habría producido en horas de la mañana, mientras la docente se encontraba en su lugar de trabajo y la casa permanecía vacía. La denuncia fue radicada en sede policial y se dio intervención a la Fiscalía en turno.