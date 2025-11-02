Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan
Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
La reelección de los intendentes, atrapada por la interna peronista
Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores
Mercado laboral con tecnología que avanza y la industria que retrocede
Volver al crédito: el desafío económico de los próximos meses
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país
Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una docente de Ensenada fue víctima de un audaz robo en su vivienda de Punta Lara, luego de que delincuentes ingresaran a su casa aprovechando que ella se encontraba cumpliendo su jornada laboral. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en 126 entre 9 y 9 bis, donde los ladrones se alzaron con más de un millón de pesos y distintos objetos personales.
Según el relato de la víctima, identificada como Andrea, de 31 años, el asalto fue descubierto cuando regresó de su trabajo y encontró la puerta principal de chapa forzada y entreabierta. Al ingresar, advirtió que toda la vivienda estaba revuelta: cajones abiertos, muebles desordenados y faltantes de dinero y pertenencias.
La mujer explicó que los autores del hecho habrían forzado la puerta con una barra de hierro que tomaron del propio galpón del fondo, y que incluso movieron una garrafa desde la cocina hasta el patio, lo que da cuenta del tiempo que se tomaron dentro de la vivienda. Entre los elementos robados se encuentra una suma mayor al millón de pesos en efectivo, que la víctima tenía guardado en un cajón de su habitación.
Según explicaron voceros del caso, el robo se habría producido en horas de la mañana, mientras la docente se encontraba en su lugar de trabajo y la casa permanecía vacía. La denuncia fue radicada en sede policial y se dio intervención a la Fiscalía en turno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí