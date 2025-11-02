Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Mientras trabajaba

Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada

Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada

la zona del hecho

2 de Noviembre de 2025 | 04:32
Edición impresa

Una docente de Ensenada fue víctima de un audaz robo en su vivienda de Punta Lara, luego de que delincuentes ingresaran a su casa aprovechando que ella se encontraba cumpliendo su jornada laboral. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en 126 entre 9 y 9 bis, donde los ladrones se alzaron con más de un millón de pesos y distintos objetos personales.

Según el relato de la víctima, identificada como Andrea, de 31 años, el asalto fue descubierto cuando regresó de su trabajo y encontró la puerta principal de chapa forzada y entreabierta. Al ingresar, advirtió que toda la vivienda estaba revuelta: cajones abiertos, muebles desordenados y faltantes de dinero y pertenencias.

La mujer explicó que los autores del hecho habrían forzado la puerta con una barra de hierro que tomaron del propio galpón del fondo, y que incluso movieron una garrafa desde la cocina hasta el patio, lo que da cuenta del tiempo que se tomaron dentro de la vivienda. Entre los elementos robados se encuentra una suma mayor al millón de pesos en efectivo, que la víctima tenía guardado en un cajón de su habitación.

Según explicaron voceros del caso, el robo se habría producido en horas de la mañana, mientras la docente se encontraba en su lugar de trabajo y la casa permanecía vacía. La denuncia fue radicada en sede policial y se dio intervención a la Fiscalía en turno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de Policiales

La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo

Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
La Ciudad
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Volvió a descarrilar un tren de cargas y cortó la calle 120 en Tolosa
Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos
El Halloween platense vistió las calles de terror
Se quejó en EL DIA y le dieron estacionamiento
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles
Espectáculos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla