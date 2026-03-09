En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas

En fotos y videos | 8M en La Plata: miles de mujeres se movilizan en las calles céntricas
En fotos y videos | 8M en La Plata: miles de mujeres se movilizan en las calles céntricas
Choque y vuelco en Ruta 36: dos camiones protagonizaron un impactante accidente
El Gobierno avanza con modificaciones en la VTV: de qué se tratan los cambios
Juicio al ex de Piparo: el ex titular del SAME detalló que nunca recibieron un llamado tras el accidente
YPF ratificó que no tocará el precio de las naftas a pesar de otra suba del petróleo por la guerra
Atraparon a un joven de La Plata que tenía un arma de la Policía Bonaerense entre su arsenal
La Provincia le contestó a LLA por la ofensiva contra las tasas municipales y mencionó un informe de la UNLP
VIDEO. Mariano Iúdica explotó en una entrevista por streaming: "Se hacen los cancheros y los c... a trompadas"
VIDEO. El reclamo de un vecino en La Plata por el abandono de los árboles y las veredas
VIDEO. Gran Hermano: Danelik y la platense Mavinga protagonizaron una fuerte pelea
¿Sos estudiante de la UNLP? Todo lo que necesitás saber para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
La Plata, sin agua este lunes: a qué barrio afectan las obras de Absa
Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: uno por uno, los principales cambios
Lanús tendría al reemplazo de Castillo: quiere al 9 de Banfield, ex Gimnasia y que Troglio "rescató" de Honduras
Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Cables caídos, incendio de pastizales y amplio corte de luz que afecta a Villa Elisa y City Bell
¿Cuántos y qué clubes usan camiseta al estilo Estudiantes o Gimnasia en todo el fútbol argentino?
Batalla campal en Brasil: 23 expulsados, Argentina aún tiene el récord mundial y la furiosa reacción de Eduardo Domínguez
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desde Nación aseguraron que la Policía bonaerense "es parte del problema" del narcotráfico y le salieron al cruce
Atacan en La Plata a un conductor de una App con gas pimienta
En La Plata los vecinos que separen los residuos plásticos tendrán descuentos en comercios
Milei busca recomponer el diálogo con la Corte y va por una ley clave
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Temporada “regular” en Mar del Plata: menor consumo y ocupación hotelera de hasta 70 %
Milei dijo que "es falso que Mahiques vaya a salvar a Tapia o a Toviggino”
VIDEO.- Colapinto arribó a China con piluso de Boca y ante una multitud de fanáticos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el avance de las negociaciones salariales de los docentes, las escuelas subsidiadas reclaman el aval de la Provincia
Escuchar esta nota
Tras la aceptación de los gremios docentes de la oferta de aumento salarial realizada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los colegios salen a pedir el aval de un nuevo incremento de las cuotas mensuales para equiparar los costos de los establecimientos educativos que atraviesan numerosos establecimientos educativos.
Cabe indicar que no todos los colegios subsidiados reciben el 100 por ciento de ayuda estatal. Hay una buena parte de los más de 4.000 colegios subsidiados que recibe entre el 40 y el 80 por ciento, el resto debe pagarlo el establecimiento educativo.
Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a aumentos previos otorgados a fines del año pasado.
Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.
“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grande”, explicó.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El reclamo de un vecino en La Plata por el abandono de los árboles y las veredas
En ese contexto, Zurita se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el conurbano y también en La Plata.
Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.
Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias.
“Hay escuelas que no cerraron pero están muy endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó.
El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones - marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula- se suma ahora la preocupación por nuevas tasas municipales que comienzan a impactar en algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios.
Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza impositiva que establece un pago de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.
Según explicó, el impacto de esta medida puede ser significativo para las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 100 personas trabajando”, señaló.
De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.
“En el contexto actual es realmente un delirio. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa acciones judiciales tras no obtener respuestas a pedidos de reunión con autoridades municipales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí