La Ciudad

En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas

Tras el avance de las negociaciones salariales de los docentes, las escuelas subsidiadas reclaman el aval de la Provincia

En Provincia, los colegios privados solicitaron aumentar las cuotas
9 de Marzo de 2026 | 19:10

Escuchar esta nota

Tras la aceptación de los gremios docentes de la oferta de aumento salarial realizada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los colegios salen a pedir el aval de un nuevo incremento de las cuotas mensuales para equiparar los costos de los establecimientos educativos que atraviesan numerosos establecimientos educativos.

Cabe indicar que no todos los colegios subsidiados reciben el 100 por ciento de ayuda estatal. Hay una buena parte de los más de 4.000 colegios subsidiados que recibe entre el 40 y el 80 por ciento, el resto debe pagarlo el establecimiento educativo.

Según explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a aumentos previos otorgados a fines del año pasado.

Desde el sector educativo privado aseguran que no cuestionan las mejoras salariales, pero advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.

“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grande”, explicó.

En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el gobierno provincial.

En ese contexto, Zurita se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el conurbano y también en La Plata.

Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.

Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias.

“Hay escuelas que no cerraron pero están muy endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó.

TASAS MUNICIPALES

El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones - marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula- se suma ahora la preocupación por nuevas tasas municipales que comienzan a impactar en algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios.

Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza impositiva que establece un pago de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.

Según explicó, el impacto de esta medida puede ser significativo para las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 100 personas trabajando”, señaló.

De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.

“En el contexto actual es realmente un delirio. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa acciones judiciales tras no obtener respuestas a pedidos de reunión con autoridades municipales.

