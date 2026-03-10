Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes

Ayer, el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón celebró sus 51 años de vida junto a su familia, y recibió un emotivo saludo desde la cuenta oficial del Pincha.

“Jugador, hincha, presidente y sobre todas las cosas, Pincharrata. Convicción, sueños, esfuerzo, principios y corazón. Un recorrido y un legado que transformó la historia de nuestro querido club”, el mensaje publicado, acompañado de un video.