A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”

Cuando se creaba el Virreinato del Río de La Plata y declaraban la independencia las trece colonias que luego formarían los Estados Unidos de América, se publicó, el 9 de marzo de 1776, el libro “La riqueza de las naciones”. Fue el primer análisis sistemático de la economía a partir del cual fueron expuestos los principios de lo que sigue siendo llamado el “liberalismo económico”. En realidad, el autor tuvo la aspiración de escribir un tratado de economía política, de derecho, de moral, de psicología, de política, de historia; es decir: una teoría sobre el desenvolvimiento de las sociedades. Su influencia ha sido tal que aún hoy se lo discute.

El proceso de industrialización avanzaba aceleradamente en Inglaterra y Adam Smith hacía hincapié en el aumento de la productividad, que –según él– naturalmente mejoraría las condiciones de vida de todos. El dinero solo era concebido como un medio de facilitar el intercambio de bienes, pero en realidad él consideraba que el trabajo incorporado para la producción del producto determina el valor de la mercadería. Después, los economistas subrayarían que, de esa manera, se ignora la importancia de la demanda al fijar los valores. El paso adelante, según Smith, sería reemplazar los metales preciosos por el papel moneda.

Karl Marx

Lo cierto es que de este libro surgieron las “teorías clásicas de la economía”, y su definición del valor permaneció indiscutida hasta que Karl Marx publicó “El Capital” en 1867, y se difundieron luego los volúmenes 2 y 3 en 1894 y 1895, también con la pretensión de que fuera considerado como una obra de filosofía o un tratado político. La gran necesidad de inversiones para construir fábricas dieron la forma final al capitalismo industrial que se desarrolló sobre la base de grandes concentraciones económicas. Marx creía que las contradicciones inherentes a la sociedad capitalista la haría estallar, colapsar; y luego, el proletariado tomaría conciencia de su poder y se haría cargo de conducir a la sociedad.

La crisis de 1929 en Estados Unidos pareció darle la razón. En Luisiana –un Estado importante– triunfó el partido comunista en las elecciones, pero hasta entonces, la revolución proletaria solo se había transformado en una realidad en un país agrario muy atrasado como Rusia en 1917.

John M. Keynes

Esa grave crisis, llamada la “Gran Depresión”, comenzó a superarse y aún hoy se discute si fue a consecuencia de las teorías de John M. Keynes o de las medidas de un político pragmático con un desarrollado sentido de compasión por los desposeídos. El estallido se produjo porque el aumento de la productividad de la industria norteamericana no fue acompañado por un incremento del consumo, el poder adquisitivo no crecía, la oferta de trabajo era amplísima, lo cual reducía su valor. La oferta era mayor que la demanda. Roosevelt, por necesidades electorales o por favorecer a los desposeídos, limitó la jornada de trabajo a ocho horas y prohibió el trabajo de los menores.

El único presidente de los Estados Unidos elegido 4 veces (1932, 1936, 1940 y 1944) llamó a su política el “New Deal”, que significaba un nuevo acuerdo –en otras palabras– entre el capital y el trabajo. Después de prolongadas batallas legislativas, pudo establecer la jornada máxima de trabajo de 8 horas, la protección del empleo de los menores. Según se ha escrito, en 1934, después de una reunión entre ambos, Roosevelt habría dicho que Keynes “parecía un matemático”, mientras que el economista habría pensado que el presidente no comprendía la economía moderna.

Lo cierto es que Roosevelt contrató millones de desempleados para construir puentes, escuelas, otras obras. Los críticos del presidente después sostendrían que, si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, el desempleo no habría bajado como lo hizo en 1940 y 1941, y que Estados Unidos se habría hundido en una ola inflacionaria.

Por arriba de esas discusiones acerca de la política económica concreta de Estados Unidos, sobrevinieron los debates sobre la teoría de Keynes sobre los ciclos económicos, según la cual, en situaciones críticas de ese tipo, el Estado no debe vacilar en eyectar dinero. El seguimiento puntilloso de los postulados de Smith en “La riqueza de las naciones” siguió siendo el motivo de grandes debates.

Globalización

El nuevo orden mundial fue establecido a partir de los acuerdos por los que se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones multilaterales con el objetivo de estabilizar la economía de todos los países. Fueron anunciadas, más que teorías, esquemas que se suponían podían ser de aplicación universal y mezclaban postulados de distinto tipo. Pero la concentración de la riqueza en pocas naciones se aceleró y los países de lo que se llamaba el “tercer mundo” sufrieron el deterioro de los términos de intercambio. Sus productos primarios, como minerales y alimentos que producía Latinoamérica, algunas regiones de África y otras de Asia, sufrían la caída del valor real de esas mercaderías frente a los productos industriales que se producen en los países desarrollados. Pero Estados Unidos y parte de Europa gozaron del denominado “Estado de Bienestar”, donde los ideales de los socialdemócratas, expresados a través de distintos partidos, llevaron a regular muchos aspectos de la economía.