Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de aves de corral (reproductores padres pesados) ubicado en el partido bonaerense de Bolívar, tras analizar muestras en su Laboratorio Nacional.
Este caso se suma a otros que fueron detectados en los últimos días, como Chascomús, Mar del Plata y Lobos, por lo que las autoridades activaron el protocolo sanitario y se amplía el impacto sobre el comercio exterior de productos avícolas argentinos.
En ese sentido, el organismo activó de inmediato las medidas previstas en su plan de contingencia y delimitó una Zona de Control Sanitario (ZCS). La misma incluye un área de perifoco de 3 kilómetros alrededor del establecimiento afectado y una zona de vigilancia que se extiende hasta los 7 kilómetros. Dentro de ese radio se intensifican las tareas de contención, bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico para identificar otras unidades productivas cercanas y posibles nexos sanitarios.
Como parte del protocolo para contener la enfermedad y evitar su propagación, agentes del Senasa supervisarán el despoblamiento sanitario del establecimiento y la disposición final de las aves, junto con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección del predio. Además, el organismo notificará oficialmente el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Con este hallazgo ya son varios los casos positivos de influenza aviar detectados en el país en los últimos días. Los anteriores fueron informados en establecimientos ubicados en Lobos y Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y recientemente en una granja de producción de huevos para consumo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma. También hubo casos en Mar del Plata y Chascomús.
Desde el Senasa aclararon que la detección del virus no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas a través de la ingesta de carne de pollo ni de huevos. Sin embargo, la situación complica al sector exportador, debido a que se extienden los plazos para que Argentina recupere su estatus sanitario como país libre de la enfermedad.
Cabe recordar que, tras la primera detección del virus en Ranchos, el país perdió temporalmente esa condición sanitaria y debió suspender exportaciones hacia varios destinos que mantienen acuerdos basados en ese estatus. La principal mercancía afectada es la carne aviar fresca, cuya comercialización se encuentra restringida en alrededor de 40 mercados. Entre ellos se encuentra China, el principal comprador del pollo argentino.
No obstante, el sector logró sostener envíos a más de 35 países y bloques comerciales que reconocen los criterios de zonificación, regionalización o compartimentación sanitaria, herramientas que permiten mantener el comercio exterior aun ante la detección de focos puntuales de la enfermedad.
Estas son las recomendaciones sobre cómo actuar frente a casos sospechosos de influencia aviar:
- Evitar el contacto directo con aves silvestres, aves de corral o mamíferos marinos que parezcan enfermos o se encuentren muertos.
- No tocar superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves.
- En zonas rurales o afectadas, pasear a los perros siempre con correa para evitar que tengan contacto con animales silvestres.
Reglas para los propietarios de aves de traspatio:
- Mantener a los ejemplares en espacios protegidos y cerrados que impidan el contacto con aves silvestres.
- Utilizar ropa y calzado exclusivo para trabajar con los animales; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones.
- Restringir el acceso de aves silvestres a las fuentes de agua y alimento de sus animales.
Además, es preciso reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y ventilar los ambientes y evitar compartir cubiertos o vasos. Si bien no existe una vacuna específica para la influenza aviar, se recomienda a los grupos de riesgo mantener al día la vacuna antigripal anual.
