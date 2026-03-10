Fernando Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

Piden hasta 8 años de cárcel para Buzali, ex marido de Piparo, por atropellar a motociclistas en La Plata
El arquero fue reservado por Bielsa para disputar la fecha FIFA con Uruguay. Con cinco nombres para un lugar, su titularidad no está asegurada, ni será baja en Estudiantes
Las grandes actuaciones de Fernando Muslera defendiendo el arco de Estudiantes volvieron a generar repercusión más allá del fútbol argentino. El experimentado guardameta fue incluido por Marcelo Bielsa en la lista de jugadores reservados de la Selección de Uruguay para la próxima fecha FIFA, -no perjudica al Pincha por el parate- marcando así su posible regreso al combinado celeste después de varios años. Por su parte, Nando deberá competir con cuatro compatriotas ¿Cuáles son sus presentes?
La última participación de Muslera con Uruguay fue en el Mundial 2022
Como ocurre desde la llegada del entrenador rosarino al banco uruguayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol no publica la lista completa de convocados, sino que comunica a cada Club la reserva de sus futbolistas. En ese contexto, el nombre de Muslera volvió a aparecer en el radar del seleccionado, impulsado por su buen presente en el Pincha y su extensa trayectoria defendiendo la camiseta celeste.
Uruguay tiene programados dos compromisos amistosos durante la próxima ventana internacional. El primero será frente a Inglaterra en Londres, mientras que el segundo lo enfrentará a Argelia en Italia. Estos partidos forman parte de la preparación del equipo que dirige Bielsa de cara a los próximos desafíos internacionales y sirven además para observar a diferentes futbolistas que buscan un lugar en la convocatoria definitiva.
Sin embargo, el regreso de Muslera a la prelista no le asegura automáticamente un lugar en el once titular. El arquero de Estudiantes deberá competir con otros cuatro guardametas que también aparecen en consideración del cuerpo técnico y que atraviesan distintos momentos en sus respectivas ligas.
Uno de ellos es Sergio Rochet (32), actual arquero del Inter de Porto Alegre y quien ha sido el titular habitual de Bielsa durante gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas. El Chino se consolidó en el arco de la Celeste con varias actuaciones sólidas y hoy parte con cierta ventaja en la consideración del entrenador argentino.
Su posible participación en la lista final, no lo perjudicaría con Estudiantes
Otro de los nombres es Santiago Mele (28), actualmente en Monterrey de México. El arquero tuvo un paso recordado por el fútbol argentino al defender la camiseta de Unión de Santa Fe entre 2022 y 2023. En la selección uruguaya tuvo oportunidades recientes, especialmente cuando Rochet debió ausentarse por lesión, lo que le permitió sumar minutos en las últimas presentaciones del combinado celeste.
También aparece Cristopher Fiermarín (28), arquero de Defensa y Justicia que ha logrado continuidad en el fútbol argentino y que ya tuvo su oportunidad en la selección mayor en dos encuentros amistosos. Formado en las juveniles de Uruguay, el guardameta de Colonia sigue siendo observado de cerca por el cuerpo técnico.
Por último, otro de los competidores es Franco Israel (25), que actualmente milita en el Torino de Italia. Surgido en Nacional de Montevideo, dio el salto temprano al fútbol europeo cuando Juventus se interesó en sus servicios tras destacarse en la Libertadores Sub 20 de 2018. Desde entonces ha desarrollado su carrera en el continente europeo y también busca consolidarse dentro de la selección mayor.
En ese escenario, el regreso de Muslera a la órbita de la selección representa una historia particular. El arquero había dejado entrever que su ciclo con la Celeste había terminado luego del Mundial de Qatar 2022, torneo que marcó su última participación con el combinado nacional.
Ahora, con 39 años y un gran presente en Estudiantes, el histórico arquero uruguayo vuelve a aparecer entre los reservados de Bielsa. Su experiencia, liderazgo y trayectoria podrían convertirse en factores importantes dentro de un grupo que mezcla juventud y recambio, mientras se define quién será finalmente el dueño del arco celeste en los próximos compromisos internacionales.
La lista que quedará confirmada en los días previos a la disputa de los mencionados amistosos se completa con: defensores: J. Rodríguez, G. Varela, S. Bueno, R.Araújo, J. Giménez, N. Marichal, S. Cáceres, J. Piquerez, M. Saracchi, M. Olivera y M. Viña.
Volantes: F. Valverde, E. Martínez, N. Fonseca, M. Ugarte, R. Zalazar, N. De la Cruz, G. De Arrascaeta, I. Laquintana, N. Nández, J. Sanabria y A. Canobbio.
Delanteros: F. Pellistri, F. Viñas, D. Núñez, B. Rodríguez, L. Rodríguez, F. Torres, R. Aguirre y M. Araújo.
