Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación

El equipo de estudiantes que logró clasificar para la final / UNLP

Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata logró destacarse en una de las competencias universitarias de programación más importantes del mundo y se clasificó para la final internacional que este año se disputará en Dubái.

El grupo, llamado NaN (Need a Name), alcanzó el puesto 16 en el Campeonato Latinoamericano de Programación realizado en Santiago de Chile, resultado que le permitió obtener el pase a la instancia decisiva del certamen.

El equipo está integrado por Ulises Pereira y Joaquín Gavernet, estudiantes de Ingeniería en Computación, y Joaquín Inama, alumno de la Licenciatura en Matemáticas. Durante la competencia estuvieron acompañados por su coach, el ingeniero Matías Fluxá, y por el colaborador del taller y coach regional Rodrigo Miguel.

No es la primera vez que el grupo llega a esta instancia: el mismo equipo ya había alcanzado la final internacional el año pasado, cuando viajó a Azerbaiyán para competir.

La Competición Internacional Universitaria de Programación, creada en 1977, es la más antigua y prestigiosa en su tipo y reúne a equipos de universidades de primer nivel mundial. Los participantes deben resolver complejos problemas algorítmicos en 5 horas.