El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos

Un camión como este desapareció de la casa del chofer a cargo / Web

Un insólito hecho de inseguridad se registró en la localidad platense de Lisandro Olmos, donde delincuentes robaron un camión recolector de residuos de la empresa ESUR, que se encontraba estacionado frente a la casa de su chofer, sobre la calle 52 entre 190 y 191.

Según la denuncia, el vehículo sustraído es un Iveco blanco con el logo verde de la empresa, que estaba a cargo de un trabajador de la firma.

El hombre explicó que el sábado había terminado su jornada laboral cerca de las 14 y dejó el camión guardado en su vivienda, como lo hace habitualmente.

Sin embargo, el domingo por la noche tuvo que sacar el camión momentáneamente para poder retirar su auto particular y luego regresó a su domicilio. Cerca de la 1 de la madrugada, al volver a salir, descubrió que autores desconocidos se habían llevado el rodado de carga.

De acuerdo al sistema de rastreo satelital, el camión fue encendido alrededor de las 00.51 y salió desde la casa del chofer por la calle 52 en dirección a la Ruta 36, rumbo a la zona de avenida 44.

Cuando intentaron seguir el recorrido, encontraron el dispositivo GPS tirado a un costado de la ruta, lo que indicaría que los delincuentes lo arrancaron para evitar ser rastreados.

El camión no tenía elementos de valor en su interior, aunque sí la documentación del vehículo, que estaba guardada dentro de la cabina.

El hecho es investigado por la Policía, mientras buscan imágenes de cámaras de seguridad de la zona que permitan identificar a los responsables de un robo que, por sus características, generó sorpresa: delincuentes se llevaron nada menos que un camión recolector de basura.

En este tipo de robos, los pesquisas suelen analizar distintos posibles destinos para el vehículo.

Una de las hipótesis más firmes es que el camión haya sido llevado a un lugar cerrado para desarmarlo y vender sus piezas en el mercado informal.

Los camiones pesados tienen un alto valor en repuestos: motor, caja, diferencial, ruedas y distintos componentes mecánicos o hidráulicos que pueden comercializarse por separado con relativa facilidad.

Tampoco se descarta que los delincuentes intenten “enfriar” el vehículo, es decir, mantenerlo oculto durante un tiempo antes de intentar modificar su identificación o trasladarlo a otra zona.