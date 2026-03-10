Sol y temperatura agradable este martes en La Plata

Este martes continuaba el buen tiempo en La Plata, ya que se espera una jornada con cielo algo nublado, vientos leves en dirección este y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 24, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, miércoles, se aguarda cielo algo nublado, algunas ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la franja de la tarde y temperaturas que se ubicaran entre 16 y 25 grados.

En tanto que el jueves se presentará con cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 24.