El padre de Ian Lucas habló de Anderson

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Otra vez se escuchó el pedido de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Le preguntaron a Gustavo, padre de Ian Lucas, por el escándalo de corazón en el que quedó envuelto su hijo Ian Lucas, debido a una relación un tanto compleja con Evangelina Anderson. Con mucha cautela, el hombre contó su versión aunque dejó frases picantes.
“Sé que él es puro sentimiento, puro corazón y si realmente pasó algo, en todo momento creo que cuidó a la otra persona. Ahora, del otro lado vi un poquito que lo ninguneaban o que lo escondían”, tiró Gustavo.
“Yo creo que Iancito en la situación que está hoy en día no creo que necesite relevancia con esto de esta pareja. Si con esta chica en su momento pasó algo y no lo puede blanquear, qué sé yo, Ian creo que va a seguir su otro camino y va a estar todo bien. Creo que chicas no le van a faltar, es muy lindo”, agregó, entre risas.
Además, contó detalles sobre una relación que parece haber sido más de lo que Evangelina Anderson contó: “Sé que hubo idas, vueltas ahí a la casa de Ian, que no es solo como que dicen el pibe se enamoró. Sé que del otro lado también hubo un flechazo”. Y ahí llegó lo más picante: “Si no lo supieron valorar en su momento, es así. Por algo se cortó con un dejar de seguir y ya está. En lo que es el amor, quizás se terminó y bueno. Sí se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero tampoco que lo deje como un bolu... a mi hijo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí