El padre de Ian Lucas habló de Anderson

Le preguntaron a Gustavo, padre de Ian Lucas, por el escándalo de corazón en el que quedó envuelto su hijo Ian Lucas, debido a una relación un tanto compleja con Evangelina Anderson. Con mucha cautela, el hombre contó su versión aunque dejó frases picantes.

“Sé que él es puro sentimiento, puro corazón y si realmente pasó algo, en todo momento creo que cuidó a la otra persona. Ahora, del otro lado vi un poquito que lo ninguneaban o que lo escondían”, tiró Gustavo.

“Yo creo que Iancito en la situación que está hoy en día no creo que necesite relevancia con esto de esta pareja. Si con esta chica en su momento pasó algo y no lo puede blanquear, qué sé yo, Ian creo que va a seguir su otro camino y va a estar todo bien. Creo que chicas no le van a faltar, es muy lindo”, agregó, entre risas.

Además, contó detalles sobre una relación que parece haber sido más de lo que Evangelina Anderson contó: “Sé que hubo idas, vueltas ahí a la casa de Ian, que no es solo como que dicen el pibe se enamoró. Sé que del otro lado también hubo un flechazo”. Y ahí llegó lo más picante: “Si no lo supieron valorar en su momento, es así. Por algo se cortó con un dejar de seguir y ya está. En lo que es el amor, quizás se terminó y bueno. Sí se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero tampoco que lo deje como un bolu... a mi hijo”.