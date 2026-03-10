Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |SORPRESA EN LOS HORNOS

Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES

Ocurrió de madrugada en la delegación de 143 casi 66, donde encontraron varios ambientes revueltos y el faltante de tres televisores

Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES

La sede de Anses en Los Hornos está en la avenida 143 casi 66 / Web

10 de Marzo de 2026 | 03:33
Edición impresa

En un contexto de creciente inseguridad, donde nada ni nadie parece quedar a salvo de los robos en La Plata, delincuentes ingresaron a la delegación de ANSES en Los Hornos, donde se apoderaron de varios televisores utilizados para informar al público.

El hecho, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, generó sorpresa e indignación entre beneficiarios y vecinos de la zona.

El episodio ocurrió en la sede ubicada en 143 casi 66 y fue descubierto ayer por la mañana, alrededor de las 7.15, cuando efectivos del Comando de Patrulla acudieron al lugar tras un alerta que advertía sobre un posible robo en el edificio.

Al llegar, los policías se entrevistaron con el responsable de la oficina, quien había notado que una puerta lateral estaba trabada desde el interior con tres ladrillos, una maniobra que llamó la atención de inmediato y encendió las sospechas de que algo había ocurrido durante la madrugada.

Una vez en el interior del edificio, los efectivos constataron desorden en el sector de atención al público y confirmaron el faltante de tres televisores que funcionaban como pantallas informativas para los usuarios que concurren a realizar trámites.

Durante la inspección, además, detectaron que el ventiluz del baño de damas había sido removido por completo, por lo que se presume que los delincuentes habrían ingresado por ese sector, una modalidad utilizada con frecuencia para acceder a edificios sin forzar accesos principales.

LE PUEDE INTERESAR

El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos

LE PUEDE INTERESAR

Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo

En ese mismo espacio encontraron varios electrodomésticos agrupados, lo que hace suponer que los intrusos podrían haber preparado más objetos para llevárselos, aunque por razones que aún se desconocen finalmente solo escaparon con los televisores.

El caso sin dudas presenta además algunos datos llamativos. Las oficinas cuentan con custodia policial durante el horario diurno, pero el robo habría ocurrido durante la madrugada, cuando el edificio permanece sin actividad.

A su vez, se constató que el lugar no posee cámaras de seguridad propias, aunque sí hay dispositivos de monitoreo municipales en las inmediaciones, especialmente en la intersección de las avenidas cercanas, que ahora serán clave para intentar reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Peritos de Policía Científica trabajaron durante varias horas en el lugar levantando rastros y realizando fotografías para la investigación, cuyos resultados serán remitidos a la fiscalía interviniente.

Entre los investigadores se manejan distintas hipótesis. Una de ellas apunta a delincuentes que conocían el movimiento del lugar y aprovecharon la ausencia de personal durante la noche para ingresar sin llamar la atención.

Tampoco se descarta que hayan actuado al voleo, detectando algún punto vulnerable del inmueble y accediendo por el ventiluz.

En cuanto al destino de los televisores robados, se presume que podrían terminar en el mercado informal, ya que se trata de aparatos que pueden venderse con relativa facilidad o ser revendidos rápidamente en distintos circuitos de compra y venta de electrodomésticos usados.

Mientras avanza la investigación, el episodio volvió a instalar el debate sobre la seguridad en la Ciudad, donde los robos no distinguen entre viviendas, comercios ni organismos públicos, en una problemática que preocupa cada vez más a los vecinos de distintos barrios.

Puntualmente en Los Hornos, con una población que supera los 100 mil habitantes, los recursos existentes -una sola comisaría- parecen alcanzar de poco para combatir la audacia y el ingenio de la delincuencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas

Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Últimas noticias de Policiales

Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género

El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos

Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo

El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular
La Ciudad
Los colegios privados piden subir las cuotas
VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla