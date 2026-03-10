Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Ocurrió de madrugada en la delegación de 143 casi 66, donde encontraron varios ambientes revueltos y el faltante de tres televisores
En un contexto de creciente inseguridad, donde nada ni nadie parece quedar a salvo de los robos en La Plata, delincuentes ingresaron a la delegación de ANSES en Los Hornos, donde se apoderaron de varios televisores utilizados para informar al público.
El hecho, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, generó sorpresa e indignación entre beneficiarios y vecinos de la zona.
El episodio ocurrió en la sede ubicada en 143 casi 66 y fue descubierto ayer por la mañana, alrededor de las 7.15, cuando efectivos del Comando de Patrulla acudieron al lugar tras un alerta que advertía sobre un posible robo en el edificio.
Al llegar, los policías se entrevistaron con el responsable de la oficina, quien había notado que una puerta lateral estaba trabada desde el interior con tres ladrillos, una maniobra que llamó la atención de inmediato y encendió las sospechas de que algo había ocurrido durante la madrugada.
Una vez en el interior del edificio, los efectivos constataron desorden en el sector de atención al público y confirmaron el faltante de tres televisores que funcionaban como pantallas informativas para los usuarios que concurren a realizar trámites.
Durante la inspección, además, detectaron que el ventiluz del baño de damas había sido removido por completo, por lo que se presume que los delincuentes habrían ingresado por ese sector, una modalidad utilizada con frecuencia para acceder a edificios sin forzar accesos principales.
En ese mismo espacio encontraron varios electrodomésticos agrupados, lo que hace suponer que los intrusos podrían haber preparado más objetos para llevárselos, aunque por razones que aún se desconocen finalmente solo escaparon con los televisores.
El caso sin dudas presenta además algunos datos llamativos. Las oficinas cuentan con custodia policial durante el horario diurno, pero el robo habría ocurrido durante la madrugada, cuando el edificio permanece sin actividad.
A su vez, se constató que el lugar no posee cámaras de seguridad propias, aunque sí hay dispositivos de monitoreo municipales en las inmediaciones, especialmente en la intersección de las avenidas cercanas, que ahora serán clave para intentar reconstruir los movimientos de los sospechosos.
Peritos de Policía Científica trabajaron durante varias horas en el lugar levantando rastros y realizando fotografías para la investigación, cuyos resultados serán remitidos a la fiscalía interviniente.
Entre los investigadores se manejan distintas hipótesis. Una de ellas apunta a delincuentes que conocían el movimiento del lugar y aprovecharon la ausencia de personal durante la noche para ingresar sin llamar la atención.
Tampoco se descarta que hayan actuado al voleo, detectando algún punto vulnerable del inmueble y accediendo por el ventiluz.
En cuanto al destino de los televisores robados, se presume que podrían terminar en el mercado informal, ya que se trata de aparatos que pueden venderse con relativa facilidad o ser revendidos rápidamente en distintos circuitos de compra y venta de electrodomésticos usados.
Mientras avanza la investigación, el episodio volvió a instalar el debate sobre la seguridad en la Ciudad, donde los robos no distinguen entre viviendas, comercios ni organismos públicos, en una problemática que preocupa cada vez más a los vecinos de distintos barrios.
Puntualmente en Los Hornos, con una población que supera los 100 mil habitantes, los recursos existentes -una sola comisaría- parecen alcanzar de poco para combatir la audacia y el ingenio de la delincuencia.
