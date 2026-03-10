Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming

UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
Trump habló de "guerra casi terminada" y Wall Street se calmó tras un día agitado por el petróleo
VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Los números de la suerte del martes 10 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
Guille Aquino, la nueva incorporación de Vorterix, le tiró con todo a su ex canal, ¿dirigido a Tomás Rebord, su ex amigo?
Al histórico enfrentamiento de Luzu y Olga, con Nico Occhiato y Migue Granados a la cabeza, ahora otras dos señales líderes entraron en conflicto. Desde su nuevo programa en Vorterix, Guille Aquino disparó con munición pesada y amenazas hacia su ex canal, Blender, y todo parece indicar que el destinatario es Tomás Rebord, ¿su ex amigo?
Las palabras de Aquino sorprendieron y mucho. Desde “¿Y qué”, el envío que encabeza de lunes a viernes de 10 a 13 desde la señal liderada por Mario Pergolini, y a la que se sumó tras tres años en Blender, el humorista no anduvo con indirectas y tiró una amenaza con todas las letras.
“Al primer tiro yo aprieto el botón rojo y tiro la bomba nuclear. No tengo nada que perder. Sepanló” avisó Aquino, horas antes del regreso de Rebord con su programa a Blender. Y siguió mostrando los dientes: “¿Y saben qué? Así se termina en una guerra. Les ahorro a ustedes, a mí, a otro canal, estar todo un año diciendo ‘ayyy’ pequeños comentarios pasivo agresivos ‘ay pero no lo dije’, ‘lo dije pero no’, ‘lo dije pero en realidad no me jode’. Les ahorro toda esa mierda”.
Y mientras parecía que todo iba in crescendo, bajó un cambio: “Yo estoy dispuesto a bajar las armas”, dijo, aunque rápido aclaró que “sepan que a mí ya no me pagan más para fingir que somos todos buenos tipos, porque no somos todos buenos tipos. No somos amigos. No nos portamos bien los unos con los otros. Si esta jornada, digamos, hasta la una de la mañana, no escuchó un comentario irrisorio, un chistecito fuera de lugar, una de esas pequeñas condescendencias de mierda, de ‘noooo porque el chabón es un loquito, es un faloperito, cuídenlo’”.E
En ese marco, avisó: “Tengo muchísima gente que me cuida. Tengo a mis amigos con los que trabajo y quiero mucho y me cuidan mucho y yo los cuido a ellos y los miro a la cara cuando me hablan. Si ustedes tienen ganas de seguir me va a dolor muchísimo pero estoy dispuesto a golpear abajo y a pelear sucio porque hay cosas que no están bien. No me metan más un dedo en el culo porque no me gusta, nunca me gustó y gracias a Dios estoy en un nuevo lugar donde no me pasa eso. Si van a insistir en cualquier otra cosa, esto termina mal”.
