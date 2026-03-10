Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
La abogada santiagueña Agostina Páez, detenida en Brasil hace dos meses por injuria racial, realizó una publicación en su cuenta de Instagram para referirse al Día Internacional de la Mujer.
En el inicio de su descargo, que tituló “Día de la Mujer”, Páez indicó: “En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas”.
Luego, afirmó que “desde el segundo uno de todo lo que pasó, sufrí violencia. Muchos hablan, pero apenas conocen el 1 por ciento de la historia. Sin embargo, mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí”.
La abogada santiagueña aseveró: “Viví/vivo violencia en el proceso judicial. Quienes deberían actuar con imparcialidad ni siquiera tienen en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera, que ignoren pruebas y que todo se limite a lo que unos cuantos cuentan”.
Asimismo, agregó: “La Policía a los 4 días lanzó una campaña antirracismo, sin tener contexto, ni estar condenada, llevándose de unos segundos de video. Y no, no soy racista”, escribió.
“Hay días que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie. No dejemos que nos quiten la fuerza, ni la valentía de seguir de pie”, concluyó.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
