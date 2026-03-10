El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Secundarios de distintos colegios celebraron el Último Primer Día con estruendos, bengalas y colorido despliegue. En distintos barrios los vecinos pusieron el grito en el cielo por las detonaciones que arrancaron a la madrugada
La celebración del Último Primer Día (UPD) en la Ciudad despertó a miles de vecinos en la madrugada de ayer con bombazos que coronaron encuentros que se realizaron durante la noche del domingo y las primeras horas de ayer.
Por un lado, el colorido de las vestimentas elegidas, bengalas, bombos y cotillón en salones, casas y en la calle. Por el otro, vecinos que se asustaron con los estruendos, otros que se quejaron por la seguidilla de explosiones y la interrupción del descanso en la previa del comienzo de la semana laboral.
Los alumnos del último año de la secundaria irrumpieron en el centro platense con remeras alusivas a las promociones, disfraces y todo tipo de elemento que llamara la atención, sumado a las bombas de estruendo y las bengalas de humo de colores, los grupos de chicos se multiplicaron y se juntaron en la zona de 12 y 51 para celebrar.
Muchos llegaron caminando, mientras que otros lo hicieron en micros especialmente contratados para la ocasión.
No sólo en el centro y otros sectores del casco urbano reportaron bombas de estruendo durante las primeras horas del lunes. También desde otros barrios platenses se comunicaron con este diario para contar el despliegue de bombas de estruendo y batucadas.
En el mismo momento que se producían las fuertes explosiones las quejas vecinales comenzaron a llegar a la redacción de EL DIA.
“En la zona de Ringuelet, en 9 y 511, desde las 5.30 están tirando pirotecnia y los animales están re asustados. La gente no puede descansar”, se quejó un lector. Mientras que desde 19 y 40 dijeron: “Las bombas se están escuchando desde las 5 de la mañana. Es insoportable vivir así”.
A su vez, un jubilado del Casco Urbano dio aviso por los prolongados estallidos en la zona de la Estación de Trenes de La Plata. “¿Qué son esas detonaciones fortísimas? ¿En serio son estudiantes porque empiezan las clases en la escuela?”, inquirió el vecino. “Ah bue..., todo esto es una locura”, exclamó.
En ese contexto, según se informó, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial durante la madrugada, con patrullajes y controles en distintos puntos de la Ciudad.
El dispositivo se concentró principalmente en plazas, parques y zonas cercanas a los colegios, donde tradicionalmente se reúnen los jóvenes para pasar la noche antes del ingreso al aula.
El operativo incluyó recorridas de móviles y agentes de la policías local.
Según indicaron autoridades provinciales y municipales, el objetivo de los operativos es prevenir situaciones de riesgo vinculadas al consumo de alcohol o posibles disturbios.
Asimismo, en paralelo, desde las escuelas se impulsaron acciones preventivas para acompañar a los alumnos en este ritual que crece año a año, disfrutan los adolescentes y sus familiares, pero genera quejas en distintos barrios por los ruidos que no permiten el descanso, según contaron distintos vecinos que se comunicaron con este diario.
Según se pudo saber, los festejos continuarán durante esta semana y, quizás, la próxima.
El inicio escalonado de las clases en los distintos establecimientos educativos públicos y privados provoca este amplio abanico de celebraciones durante distintas jornadas.
Los festejos llevan numerosos años en la Ciudad, una de las primeras en tener este ritual que altera la tranquilidad de las primeras horas de la jornada que eligen para celebrar los alumnos que empiezan a cursar el último tramo de la educación media.
futuros egresados del colegio lourdes festejaron el upd/ whatsapp
alumnos de la anunciación celebraron en ringuelet/ whatsapp
