“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca

La llegada de Andrea del Boca a “Gran Hermano” generó cientos de reacciones, tanto de la audiencia como de los propios famosos. Entre las repercusiones, se sumó la de la conductora Moria Casán, quien analizó el perfil de la actriz y recordó su pasado familiar.

Para La One, la exposición de la actriz la llevó a ver de otra forma la realidad: “Es una persona que es una actriz, ella está acostumbrada a la ficción desde chiquita. Yo no sé si hace una gran distinción de la realidad”, respondió cuando le consultaron sobre su presente en “Gran Hermano”.

“Y hasta ahora está en un reality que tiene mucho de ficción, porque cuando vos sabés que tenés una cámara, siempre hay una ficción”, analizó. “Desde chica ha trabajado con la ficción, entonces para mí no sé si ella distingue mucho ficción de realidad. Y la maneja a su antojo. Cuando la justicia se le metió en la cama, después ella se queda…He escuchado una nota de ella que decía que no conocía al padre de su hija, que lo conoció dos meses nada más”, sumó filosa.

La mediática también se refirió a los rumores sobre el pasado de la actriz y el control que tenía su familia sobre ella: “Era un secreto a voces que la familia era así y no permitía... la cubría”.