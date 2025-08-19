Alerta por viento fuerte en La Plata, Berisso y Ensenada: se establece Nivel de Atención del Riesgo amarillo

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Escuchar esta nota
La Plata se prepara para una jornada ventosa este miércoles, según el pronóstico emitido por el perfil oficial de X (ex Twitter), @ClimaMLP. Se espera que el viento rote al sudoeste, alcanzando velocidades de entre 55 y 70 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían superar los 80 km/h durante la mañana y la tarde. Ante estas condiciones, las autoridades han determinado el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) amarillo, lo que indica una situación de riesgo leve a moderado.
El NAR amarillo implica que, aunque no se prevén daños graves, la población debe extremar precauciones para evitar inconvenientes. Entre las recomendaciones se encuentran evitar actividades al aire libre innecesarias, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento como macetas o toldos, mantenerse alejados de árboles y postes de luz, y no sacar la basura durante las horas de mayor intensidad del viento. Estas medidas buscan minimizar riesgos asociados al viento fuerte, como la caída de objetos o árboles, y garantizar la seguridad de los vecinos de la ciudad.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa que la temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 17°C, con chubascos por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas.
Se recomienda a los ciudadanos seguir de cerca las actualizaciones del SMN y del perfil de @ClimaMLP en X para obtener información en tiempo real y ajustar sus actividades según la evolución de las condiciones meteorológicas.
