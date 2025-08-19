Caso Pablo Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP

En las últimas horas, en el marco de la investigación por el crimen de Pablo Mieres, el docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cayó un tercer sospechoso. La detención se produjo en la localidad de Villa Elvira, luego de divisarlo tras más de dos meses prófugo.

El implicado, un hombre de 35 años, está acusado de ser el coautor del homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en la vivienda de la víctima, ubicada en la zona de 115 y 46. Asimismo, trascendió que el sospechoso fue interceptado en una casa ubicada en Villa Elvira, precisamente en 11 entre 91 y 92, en el marco de un operativo ordenado por el Juzgado de Garantías N°2, tras un pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N°3.

Según informaron fuentes seguras sobre la investigación, el hombre fue señalado como segundo autor del crimen a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos testimonios y pericias que lo vinculan de manera directa con el ataque. Al igual que el primer detenido, Nicolás Damián Arévalo, el sospechoso atravesaba una situación de calle y se recluyó poco después del asesinato, al abandonar los lugares comunes que solía visitar.

La investigación busca ahora determinar el grado de participación de este sospechoso en el hecho y si existieron otros involucrados. Cabe recordar que días después del crimen ya había sido detenido un segundo sospechoso, también señalado por su cercanía al lugar donde ocurrió el ataque.

Semanas atrás ya había sido detenido un segundo hombre, luego de que encontraron la computadora y el celular de Pablo Mieres entre sus pertenencias.

El arresto se concretó tras una orden judicial del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la UFI 3 de La Plata, y según fuentes del caso el allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en 120 entre 603 y 604, allí fue detenido el hombre identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte.

Según surge de la investigación, se trata del hombre que utilizaba el teléfono que le habían robado a Mieres el pasado 17 de junio en su casa de 115 entre 46 y 47. En este marco los cargos son por “Encubrimiento” y “Tenencia ilegal de arma de fuego”.