Espectáculos

“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones

19 de Agosto de 2025 | 18:01

El ex futbolista Fabián Cubero calificó como “una tristeza” su presente, tras el fallecimiento de su papá, Carlos Cubero, al tiempo que recordó que sus hijas pasaron menos tiempo en las últimas vacaciones familiares por un desacuerdo con su ex mujer, Nicole Neumann a quien le inició una denuncia.

Según el relato del ex futbolista, había planeado las vacaciones de invierno con las tres menores y, por causa de la supuesta falta de la modelo, no se pudo concretar el tiempo acordado con las niñas. Dos días después de que se conociera el inconveniente, murió el marplatense.

“Una tristeza. Son momentos que uno nunca espera que lleguen. Uno desea que estas cosas no pasen. Es la ley de la vida, mi viejo no venía bien. Ya nos habíamos empezado a preparar para enfrentar este momento. Me traje a mi mamá unos días a Buenos Aires para que esté con nosotros y pueda ver a las nenas”, explicó el ex deportista esta tarde.

Respecto al cruce con la madre de sus hijas, Cubero reprochó tajante: “Si las cosas se hicieran como se tienen que hacer no tendríamos ningún problema. La idea es ordenarnos un poquito y cumplir”. “Tengo trabajo, me pido vacaciones en mi trabajo para disfrutarlas con mis hijas, es una organización. Cuando surgen estas cosas es difícil. Mis abogados hacen un buen trabajo y hay que dejar todo en manos de ellos”, cerró.

 

