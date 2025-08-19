La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos

¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio
Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China
Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
VIDEO. “Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El músico recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en una ceremonia que combinó emoción, fervor popular y un reconocimiento académico a su trayectoria
Escuchar esta nota
Charly García volvió a mostrarse en público y lo hizo en un marco cargado de simbolismo. Ingresó al aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en silla de ruedas. Sus 73 años y la fragilidad de su figura no hicieron más que multiplicar la emoción de quienes pudieron presenciarlo.
“Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, dijo levantando sus dedos en V, gesto histórico que desató un aplauso interminable.
LE PUEDE INTERESAR
Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
El Consejo Superior de la UBA había aprobado por unanimidad otorgarle el Doctorado Honoris Causa, máxima distinción de la institución. La propuesta surgió de la Facultad de Filosofía y Letras, a través de su Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular, que destacaron su aporte como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”.
En el acto, la profesora Lisa Di Cione subrayó su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional”, su “vigorosa creatividad” y el carácter político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina.
Dentro del aula, repleta hasta el último asiento, la atmósfera fue la de un verdadero concierto: banderas improvisadas, remeras con la tapa de Clics modernos, cantos espontáneos y la emoción de ver a un artista que moldeó la identidad de varias generaciones.
El público coreó sus canciones como si estuviera en el Luna Park o en un teatro. Jóvenes que apenas lo vieron en vivo alguna vez convivieron con adultos que lo siguieron desde los tiempos de Serú Girán o La Máquina de Hacer Pájaros. La presencia de Charly volvió a tender puentes entre edades, estilos y memorias.
Mientras tanto, en los pasillos y la explanada de la facultad, decenas de personas esperaban bajo la lluvia. Con paraguas y camperas, se agolparon detrás de vallas para poder ver, aunque sea por unos segundos, al ídolo.
Un cartel escrito a mano se convirtió en consigna y fue celebrado con aplausos: “Los dinosaurios van a desaparecer. Defendamos la Universidad Pública”. La frase, tomada de una de sus canciones más emblemáticas, funcionó como un puente entre la obra del músico y la defensa de la educación pública en la Argentina.
Aunque en los últimos años sus apariciones fueron escasas y siempre rodeadas de un hermetismo férreo, Charly sigue siendo una figura magnética. Cada vez que sale a escena, incluso en su fragilidad, lo que genera es un verdadero reencuentro popular.
Verlo en silla de ruedas no redujo el entusiasmo de los presentes: al contrario, aumentó la emoción. Su fragilidad fue percibida como parte del símbolo, como un recordatorio de todo lo que entregó al arte argentino.
La ceremonia dejó una imagen que quedará grabada en la memoria cultural: la de Charly García recibiendo la distinción académica más alta, en medio de aplausos, lágrimas y cantos. Un reconocimiento institucional que se suma al que ya le dio, hace décadas, la gente en cada escenario.
Charly, frágil pero eterno, se fue ovacionado como siempre. Su reaparición fue más que un acto protocolar: fue la confirmación de que su legado sigue vivo, latiendo en la música, en la memoria colectiva y en el corazón de varias generaciones de argentinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí