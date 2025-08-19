Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |El ícono del rock argentino volvió a mostrarse en público

La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos

El músico recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en una ceremonia que combinó emoción, fervor popular y un reconocimiento académico a su trayectoria

La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
19 de Agosto de 2025 | 19:04

Escuchar esta nota

Charly García volvió a mostrarse en público y lo hizo en un marco cargado de simbolismo. Ingresó al aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en silla de ruedas. Sus 73 años y la fragilidad de su figura no hicieron más que multiplicar la emoción de quienes pudieron presenciarlo.

“Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, dijo levantando sus dedos en V, gesto histórico que desató un aplauso interminable.

LE PUEDE INTERESAR

Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"

LE PUEDE INTERESAR

“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones

El homenaje académico

El Consejo Superior de la UBA había aprobado por unanimidad otorgarle el Doctorado Honoris Causa, máxima distinción de la institución. La propuesta surgió de la Facultad de Filosofía y Letras, a través de su Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular, que destacaron su aporte como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”.

En el acto, la profesora Lisa Di Cione subrayó su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional”, su “vigorosa creatividad” y el carácter político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina.

Un ritual de generaciones

Dentro del aula, repleta hasta el último asiento, la atmósfera fue la de un verdadero concierto: banderas improvisadas, remeras con la tapa de Clics modernos, cantos espontáneos y la emoción de ver a un artista que moldeó la identidad de varias generaciones.

El público coreó sus canciones como si estuviera en el Luna Park o en un teatro. Jóvenes que apenas lo vieron en vivo alguna vez convivieron con adultos que lo siguieron desde los tiempos de Serú Girán o La Máquina de Hacer Pájaros. La presencia de Charly volvió a tender puentes entre edades, estilos y memorias.

Afuera, devoción bajo la lluvia

Mientras tanto, en los pasillos y la explanada de la facultad, decenas de personas esperaban bajo la lluvia. Con paraguas y camperas, se agolparon detrás de vallas para poder ver, aunque sea por unos segundos, al ídolo.

Un cartel escrito a mano se convirtió en consigna y fue celebrado con aplausos: “Los dinosaurios van a desaparecer. Defendamos la Universidad Pública”. La frase, tomada de una de sus canciones más emblemáticas, funcionó como un puente entre la obra del músico y la defensa de la educación pública en la Argentina.

La emoción del reencuentro

Aunque en los últimos años sus apariciones fueron escasas y siempre rodeadas de un hermetismo férreo, Charly sigue siendo una figura magnética. Cada vez que sale a escena, incluso en su fragilidad, lo que genera es un verdadero reencuentro popular.

Verlo en silla de ruedas no redujo el entusiasmo de los presentes: al contrario, aumentó la emoción. Su fragilidad fue percibida como parte del símbolo, como un recordatorio de todo lo que entregó al arte argentino.

Un legado que trasciende

La ceremonia dejó una imagen que quedará grabada en la memoria cultural: la de Charly García recibiendo la distinción académica más alta, en medio de aplausos, lágrimas y cantos. Un reconocimiento institucional que se suma al que ya le dio, hace décadas, la gente en cada escenario.

Charly, frágil pero eterno, se fue ovacionado como siempre. Su reaparición fue más que un acto protocolar: fue la confirmación de que su legado sigue vivo, latiendo en la música, en la memoria colectiva y en el corazón de varias generaciones de argentinos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana
Últimas noticias de Espectáculos

Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"

“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones

El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gime Accardi

Mauro Icardi declarado deudor de alimentos: la casa de los sueños embargada y la decisión de la Justicia que perjudica a la China Suárez
La Ciudad
UN DIA MAS, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Deportes
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Messi se perdió el último entrenamiento y prendió las alarmas antes de un partido clave: qué dijo Mascherano
Garnacho, colgado en Manchester United, se quedó afuera de la Selección y espera un llamado de Chelsea
Agostina Hein se consagró campeona mundial de natación y rompió un récord tras 21 años
Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para la fecha 7
Información General
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
Policiales
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Un menor cayó tras perpetrar un robo en un local de motos en Gonnet
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla