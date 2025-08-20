Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Gime Accardi: “Cometí un error, me hago cargo”

A 40 días de anunciar su separación, la actriz confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez. Arrepentida de su “cagada enorme”, negó que Andrés Gil haya sido su amante

20 de Agosto de 2025 | 03:41
Edición impresa

Gimena Accardi sorprendió ayer a medio país al confirmar que le fue infiel a Nico Vázquez. En medio del programa de streaming en el que participa en Olga, reveló que aunque venían afrontando un año de crisis marital, su desliz fue determinante para tomar distancia. Además, aclaró que su affaire no fue con Andrés Gil, su compañero de teatro (en la obra que dirige Vázquez) y marido de su amiga Cande Vetrano, sino con una persona “random, que desapareció y por lo que estoy totalmente arrepentida”, según admitió.

El descargo de la actriz se dio ayer en la mañana tras una larga noche sin dormir. Es que en la noche del lunes, Ángel de Brito, en “LAM”, contó que la infidelidad de Accardi había sido el motivo de la separación de Nico Vázquez, anunciada por los dos con un posteo en común el pasado 8 de julio.

La revelación de De Brito fue una bomba, sobre todo, porque desde que se separaron, el ojo mediático apuntó a Vázquez, en tanto la creencia popular indicaba que él había sido el culpable en tanto se lo comenzó a vincular con dos de sus compañeras de trabajo, Dai Fernández y Mercedes Oviedo. Con esta última, de hecho, las sospechas fueron mayores, en tanto se viralizó un polémico video en el que se los ve bailando muy acarameladamente. Pero todos negaron todo.

 

El tiempo pasó, Gime se fue de viaje a España, Nico se quedó trabajando y tuvo que parar por una lesión. Sin embargo, los flashes volvieron a encandilar a la pareja justo cuando empezaron a sonar alarmas a su alrededor.

Apenas días después de que se conociera que Dai Fernández, coprotagonista de “Rocky”, se había separado del bailarín Gonzalo Gerber tras 7 años de relación; y luego de que trascendieron versiones de crisis entre Andrés Gil y Candela Vetrano (son padres de un bebé que aún no llega al año), De Brito tiró la bomba.

“Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, y no una relación casual, sino que venía desde hace tiempo. Es el verdadero motivo de la separación entre ellos”, aseguró el periodista, y dijo que “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”.

ACCARDI RECOGIÓ EL GUANTE

Tras el revuelo que esa bomba generó en las redes, Accardi recogió el guante: “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, aseguró.

“Necesito frenar esto porque hay terceros que no quiero que sean manchados y en el medio hay familias. Me hago cargo de esto, putéenme, espérenme, vengan a escupirme a la salida de Olga. Andrés es mi compañero actual, sigo compartiendo la gira. Necesité salir a aclararlo, esa es la verdad. Esta soy yo con mis miles de defectos y un poco me alivia que se corra el foco de Nico, que durante meses recibió el mismo hostigamiento sin hacer nada”, dijo a la salida de Olga.

En relación a su affaire, contó que fue con una persona que no es del medio, que duró una noche y que ya terminó. Lo definió como un desliz, un error en 18 años de una pareja que venía desgastada. Según Accardi, Nico la perdonó pero los dos decidieron poner un punto a la relación.

HABLÓ EL IMPLICADO

Tras el descargo de Accardi, el que habló fue el implicado: Andrés Gil. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa”, manifestó.

Gime Accardi, Andrés Gil y una manito polémica: el actor es señalado como el tercero en discordia

 

Multimedia

Gime Accardi, Andrés Gil y una manito polémica: el actor es señalado como el tercero en discordia

