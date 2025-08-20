Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día

en el casco urbano, las precipitaciones acumularon más de 50 milímetros / d. Alday

En apenas un poco más de 24 horas (comenzó durante la madrugada de ayer y se desplegó a lo largo del día) llovió la cantidad de milímetros que se esperaba para la totalidad de agosto.

Lo que primero alertó a la población de la Ciudad fue que el domingo, la Dirección de Hidrometeorología elevó a Amarillo el Nivel de Atención de Riesgo. No obstante, a últimas horas del fin de semana, el alerta ascendió a Naranja.

Tal como se esperaba y con alerta vigente durante todo el día, fue un martes con precipitaciones permanentes y constantes a lo largo de toda la jornada.

En números, según la Dirección de Hidrometereología local, llovió en algunos barrios de la Ciudad más de 100 milímetros.

Según el registro del área de Hidrometeorología de la Comuna. Abasto, Villa Elvira, El Peligro, Villa Elisa, Plaza Moreno, Ángel Etcheverry, Arturo Seguí y Melchor Romero eran las localidades más afectadas en el acumulado del final de la tarde (Ver Gráfico).

Asimismo, según los valores registrados hasta las últimas horas de la tarde -periodo en el cuál se desplegaron las tormentas más fuertes-, los barrios menos afectados fueron San Carlos, Tolosa, Estación Bosque Unlp, City Bell, Arana, Los Hornos y Los Porteños.

Además, desde la Comuna advirtieron el cese del alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 18:30.

Lo cierto es que los más de 100 milímetros superaron el valor esperado para todo el mes de agosto. Según el SMN, los valores climatológicos medios entre 1991 y 2020 registraron que en agosto suele llover entre 50 y 75 milímetros, siendo el segundo mes con menos precipitaciones del año.

Reclamos

A pesar de que la caída de agua incontinente no estuvo acompañada por tormentas y vientos fuertes, generó inconvenientes y malestar en algunos barrios de la Ciudad.

Por ejemplo, en la localidad de San Carlos, se generaron quejas que llegaron a la redacción de EL DIA. Los vecinos de 518, entre 137 y 138, exigieron “una solución urgente” ante las calles inundadas y llenas de barro.

Asimismo, un frentista de calle 141 y esquina 522 bis, advirtió que a raíz de la lluvia, su baño se inundó: “Tenemos 10 de centímetros de agua”. A pesar de los infinitos reclamos a la Comuna, no tuvo respuesta.

En los testimonios que recogió este diario se sumaban las quejas por calles intransitables y patios inundados. “Mi mamá es una persona de casi 90 años y con esta situación no puede ir al baño”, contó con angustia el vecino de 141 y 522 bis.

En Berisso también hubo consecuencias por la lluvia. En 125, entre 30 y 31, los frentistas quedaron encerrados ante la lluvia: “Siempre que llueve la calle es una pileta”, advirtió un frentista.