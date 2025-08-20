“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo
Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Pronunciamiento inédito: la Corte Interamericana reconoce el derecho al cuidado
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Luz verde para tratar un aumento al Garrahan y a las universidades
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las precipitaciones de todo el martes -bajo alerta naranja- provocaron anegamientos en algunos barrios
En apenas un poco más de 24 horas (comenzó durante la madrugada de ayer y se desplegó a lo largo del día) llovió la cantidad de milímetros que se esperaba para la totalidad de agosto.
Lo que primero alertó a la población de la Ciudad fue que el domingo, la Dirección de Hidrometeorología elevó a Amarillo el Nivel de Atención de Riesgo. No obstante, a últimas horas del fin de semana, el alerta ascendió a Naranja.
Tal como se esperaba y con alerta vigente durante todo el día, fue un martes con precipitaciones permanentes y constantes a lo largo de toda la jornada.
En números, según la Dirección de Hidrometereología local, llovió en algunos barrios de la Ciudad más de 100 milímetros.
Según el registro del área de Hidrometeorología de la Comuna. Abasto, Villa Elvira, El Peligro, Villa Elisa, Plaza Moreno, Ángel Etcheverry, Arturo Seguí y Melchor Romero eran las localidades más afectadas en el acumulado del final de la tarde (Ver Gráfico).
Asimismo, según los valores registrados hasta las últimas horas de la tarde -periodo en el cuál se desplegaron las tormentas más fuertes-, los barrios menos afectados fueron San Carlos, Tolosa, Estación Bosque Unlp, City Bell, Arana, Los Hornos y Los Porteños.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo
LE PUEDE INTERESAR
Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Además, desde la Comuna advirtieron el cese del alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 18:30.
Lo cierto es que los más de 100 milímetros superaron el valor esperado para todo el mes de agosto. Según el SMN, los valores climatológicos medios entre 1991 y 2020 registraron que en agosto suele llover entre 50 y 75 milímetros, siendo el segundo mes con menos precipitaciones del año.
A pesar de que la caída de agua incontinente no estuvo acompañada por tormentas y vientos fuertes, generó inconvenientes y malestar en algunos barrios de la Ciudad.
Por ejemplo, en la localidad de San Carlos, se generaron quejas que llegaron a la redacción de EL DIA. Los vecinos de 518, entre 137 y 138, exigieron “una solución urgente” ante las calles inundadas y llenas de barro.
Asimismo, un frentista de calle 141 y esquina 522 bis, advirtió que a raíz de la lluvia, su baño se inundó: “Tenemos 10 de centímetros de agua”. A pesar de los infinitos reclamos a la Comuna, no tuvo respuesta.
En los testimonios que recogió este diario se sumaban las quejas por calles intransitables y patios inundados. “Mi mamá es una persona de casi 90 años y con esta situación no puede ir al baño”, contó con angustia el vecino de 141 y 522 bis.
En Berisso también hubo consecuencias por la lluvia. En 125, entre 30 y 31, los frentistas quedaron encerrados ante la lluvia: “Siempre que llueve la calle es una pileta”, advirtió un frentista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí