Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

A pesar de que el club no informó oficialmente el resultado de los estudios que se le realizaron ayer al mediodía a Norberto Briasco, es un hecho que el delantero sufrió una lesión muscular en el compromiso ante Lanús y será baja para el compromiso del próximo sábado frente a San Martín en San Juan.

De esta manera, el entrenador Alejandro Orfila buscará desde la práctica de esta mañana en Abasto el reemplazante de Briasco, con la complicación extra que aportan las ausencias de Jan Carlos Hurtado e Ivo Mammini, también lesionados.

Las variantes con que cuenta el DT uruguayo para suplir a Briasco son Sebastián Lomónaco, Bautista Merlini y Juan José Pérez, jugadores de características distintas entre sí. El único delantero es Lomónaco, mientras los otros nombrados son volantes creativos que obligarían a cambiar el sistema táctico para volver al 4-2-3-1 del inicio del campeonato.

Sebastián Lomónaco, de 26 años, hizo su debut ante Lanús al ingresar a los 25 minutos del complemento en lugar de Marcelo Torres, con el equipo ya en desventaja. El delantero, que se inició en Arsenal y pasó por Godoy Cruz, llegó en este mercado de pases del Panetolikops griego.

La posibilidad del ingreso de Bautista Merlini tiene con ver con un posible cambio de sistema y con el buen rendimiento que tuvo en su último ingreso. En cambio, las expectativas para la entrada del colombiano Pérez tienen que ver con que fue la primera opción de cambio de Orfila, quien lo hizo ingresar como segundo punta ante la lesión de Briasco.

Otra opción es que Manuel Panaro, originalmente segundo punta, se adelante en el campo de juego para acompañar a Marcelo Torres. En ese caso, el hueco se abriría sobre una banda, donde el colombiano Alejandro Piedrahíta es la principal opción de recambio más allá de no haber ingresado el pasado domingo en la derrota ante el Granate.

Por otra parte, Pedro Silva ya entrana a la par del grupo por lo que solo depende de la decisión del DT para su regreso a la titularidad.