Un penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses en La Plata

Una escena de horror se descubrió en una vivienda de Lisandro Olmos, donde un penitenciario y su pareja fueron detenidos por abusar sexualmente de su hija, una bebé de 6 meses. La denuncia fue radicada por un familiar.

El hecho ocurrió este martes por la tarde en una casa de 196 entre 46 y 47, de Lisandro Olmos. Los padres de la bebe y acusados de abusar de ella son un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (33 años) y su esposa (32) de nacionalidad paraguaya.

Tras un llamado al 911 donde alertaba sobre el abuso, efectivos policiales se acercaron al lugar y encontraron a la pareja en medio de un conflicto donde se acusaban mutuamente. Según trascendió, el hombre tenía reducida a la mujer y les explicaba a los efectivos que era su pareja quién estaba llevando a cabo el macabro abuso contra la beba.

Luego de ser detenidos ambos y trasladados a la dependencia policial, se puso a resguardo a la bebé. Se la trasladó al Hospital de Niños, donde se habrían hallado lesiones y esperan constatar el abuso.

En tanto, en la casa del horror se secuestró un destornillador. Los investigadores buscan establecer si la herramienta habría sido el objeto con el que se perpetró el ataque sexual a la bebé, lo que ampliaría la carátula a “abuso sexual agravado por la guarda y con acceso carnal”.