Un penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses en La Plata

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
La Plata: penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano
Caso Pablo Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
VIDEO. Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China
Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una escena de horror se descubrió en una vivienda de Lisandro Olmos, donde un penitenciario y su pareja fueron detenidos por abusar sexualmente de su hija, una bebé de 6 meses. La denuncia fue radicada por un familiar.
El hecho ocurrió este martes por la tarde en una casa de 196 entre 46 y 47, de Lisandro Olmos. Los padres de la bebe y acusados de abusar de ella son un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (33 años) y su esposa (32) de nacionalidad paraguaya.
Tras un llamado al 911 donde alertaba sobre el abuso, efectivos policiales se acercaron al lugar y encontraron a la pareja en medio de un conflicto donde se acusaban mutuamente. Según trascendió, el hombre tenía reducida a la mujer y les explicaba a los efectivos que era su pareja quién estaba llevando a cabo el macabro abuso contra la beba.
Luego de ser detenidos ambos y trasladados a la dependencia policial, se puso a resguardo a la bebé. Se la trasladó al Hospital de Niños, donde se habrían hallado lesiones y esperan constatar el abuso.
En tanto, en la casa del horror se secuestró un destornillador. Los investigadores buscan establecer si la herramienta habría sido el objeto con el que se perpetró el ataque sexual a la bebé, lo que ampliaría la carátula a “abuso sexual agravado por la guarda y con acceso carnal”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí