Policiales

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
19 de Agosto de 2025 | 17:36

Un ascensor de un edificio céntrico en La Plata se cayó y hay una mujer herida. Ocurrió hace instantes en avenida 38 entre 12 y 13. 

Un llamado al 911 alertó sobre la situación y, al llegar, efectivos de la comisaría 2ª constataron el panorama. La vecina debió ser rescatada.

Fuentes policiales confirmaron que el ascensor en cuestión cayó desde el quinto piso, quedando trabado en el primer piso. La mujer, que estaba consciente, fue asistida por una ambulancia del SAME tras ser rescatada.

