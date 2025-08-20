Pensar el envejecimiento: mujeres que comparten experiencias

Mujeres mayores que buscan mejorar su vida y la de los demás / El Dia

Por si todavía hay que decirlo: cuando se habla del envejecimiento, no sólo se habla de inconvenientes porque también se piensa en proyectos. Así es la agenda de las mujeres mayores que se reúnen con el propósito de generar y sostener un espacio de reflexión y diálogo sobre esa etapa de la vida.

Bajo la consigna de “pensar y pensarnos en esta etapa del curso de vida”, las charlas son un ámbito de escucha, intercambio y compañía, donde se comparten experiencias, inquietudes y aprendizajes, pero también se debaten problemáticas con la intención de proponer posibles acciones colectivas.

El objetivo es identificar intereses y preocupaciones diversas, fortalecer vínculos y generar estrategias para visibilizar situaciones y proponer alternativas en la defensa de los derechos, de las personas mayores, pero también de otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, según se explicó desde la organización. “No es una estructura orgánica ni burocrática, es un espacio amplio al que se puede entrar y del que se puede salir, cuando uno quiera”, se aclaró.

Desde el mes de abril se reúnen cada mes y medio. Ayer, tuvo lugar el tercer encuentro y, pese a que la lluvia no ayudó, se comenzaron a profundizar distintos temas que surgieron de las reuniones anteriores tales como ciudades amigables, cultura, tecnología, voluntariado y participación política, entre otros. Al igual que los anteriores, la reunión se desarrolló en el “Edificio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata, situado en 48 entre 6 y 7.

Antes de comenzar con las mesas de trabajo dispuestas para abordar los distintos temas que ellas mismas propusieron, las mujeres presentes se sentaron en círculo y se dio la bienvenida a las nuevas integrantes, quienes se presentaron y compartieron lo que las motivó a sumarse.

Isabel Etcheverry es profesora de Expresión Corporal y Sensopercepción. Se sumó a la propuesta porque le interesó la idea de repensarse después de varios años. “La socialización, el intercambio de ideas. Quedarnos solamente en la cuestión de cuidar nietos no me parece. Es un momento para nosotras”, explicó.

De la propuesta destacó las mesas de trabajo. “Me interesa saber qué salidas ven a diferentes problemáticas. A pesar de mis 80 años sigo trabajando, pero me llamaba la atención ver qué están pensando otras personas de mi edad o que son menores”, añadió.

Marta Molinari también asistía ayer a su primera reunión. Es contadora, jubilada, pero sigue trabajando. “Es un espacio para mujeres grandes y dentro de todos tenemos los mismos objetivos, las mismas vivencias o nuevas, porque a pesar de ser mayores siempre tenemos una intención de tener otros objetivos o tener otras vidas, porque estamos joviales. Así que, como tenemos muchas cosas en común, vengo a escuchar, a sumarme y a acompañar”, contó.

Es que muchas de las asistentes coinciden en que este espacio les permite sentirse acompañadas y compartir experiencias. Otras, en cambio, buscan también identificar intereses y preocupaciones que se puedan abordar en el espacio, pero con el fin de llevarlos a la acción. Por ejemplo, hacer voluntariado en algún barrio, como una de las propuestas que surgió durante las charlas.

Matilde Roncoroni también participó de los encuentros anteriores. “Siempre me gustaron los proyectos que tienen que ver con lo comunitario. Eso me entusiasma. Además, me convoca estar dentro de un grupo etario de mujeres mayores”, contó.

La actividad está coordinada por Silvia Gascón, presidente de la Red Mayor La Plata, junto a Raquel Coscarelli, Liliana Arano y Ana Moreira, licenciada en Psicología y Especialista en Psicogerontología, quien también modera las charlas.

La propuesta surgió porque “las mujeres mayores necesitamos un espacio para hablar de cómo estamos viviendo nuestro envejecimiento, cómo nos va con nuestras profesiones, nuestro trabajo, si nos jubilamos, si no nos jubilamos, cuáles son los vínculos con los hijos, con la familia, con las amigas y fortalecer nuevos vínculos también”, explicò Gascón.

Otras problemáticas

Además, en las reuniones anteriores “aparecieron problemáticas como el transporte público, que no se acerca a la vereda y no se puede subir. También el tema de las veredas rotas, entre otras cuestiones. La idea es no quedarnos en la protesta, sino hacer propuestas, pero incidir, es decir, llegar con nuestra voz a los que tienen que tomar decisiones”, añadió.