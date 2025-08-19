Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada

Un insólito episodio de inseguridad ocurrió este martes en la localidad platense de Villa Elvira, cuando un delincuente robó una garrafa ante la vista de un patrullero que pasaba por la calle. Tras perpetrar el hecho, el sospechoso simuló por unos segundos y luego se escapó a pie de 3 y 79.

El robo fue captado por cámaras de vigilancia que registraron el momento exacto en el que el hombre sujetaba la garrafa con intenciones de apropiársela mientras permanecía colgado de un lateral. En esos instantes, aparece en la escena una patrulla de la Policía bonaerense que pasó a su lado y no advirtió su accionar.

Luego de pasar a un metro del sujeto, el móvil policial siguió su rumbo mientras que el hombre disimuló su accionar y aguardó que los uniformados se alejen para continuar con su accionar.

La secuencia generó una gran indignación y preocupación entre los vecinos, que cuestionaron el accionar de los efectivos y la falta de medidas de seguridad en la zona. A su vez, reclamaron mayor presencia policial para evitar que este tipo de situaciones se repitan.