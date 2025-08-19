Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"

Nico Vázquez rompió el silencio luego de que Gime Accardi confirmara la infidelidad de su parte y descartara al actor Andrés Gil como el tercero en discordia. El ex Casi Ángeles aseguró que siente “mucha vergüenza” por toda la situación que viven con su ex pareja.

“La verdad es lo que dijo ella, lo necesitaba aclarar ella. Yo la quiero acompañar desde mi lugar, es una persona importante para mi, somos familia y lo vamos a ser siempre”, comenzó tras indicar que “fue una mañana movida”.

“Es muy delicado entrar en detalles, yo no lo voy a hacer. Lo que dijo ella es lo que sucedió. Me apena la situación solo por lo de hoy sino por nuestra historia, que son 18 años. No somos una pareja perfecta, nos pasan las mismas cosas que al resto”, sumó.

En la misma línea, contó que esta mañana “fuimos a nuestra casa” y “nos estamos divorciando”, descartando la posibilidad de una reconciliación. “Veníamos peleándola y sobreviviendo a tantos años, Gime tenía 22 y yo 29 cuando empezamos. Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, me hubiera gustado no verla como la vi hoy, rota en el programa y en casa”, agregó.

Respecto a los detalles que contó Gime Accardi sobre la infidelidad, Nico Vázquez insistió: “No me pregunten nada, me da mucha vergüenza de verdad. Lejos de hacerme el que no me pasa nada, estoy muy triste. Nos estamos divorciando, no hay reconciliación. Obviamente que no la perdoné apenas me enteré y apenas pasó”.

En cuanto a las versiones que apuntaban contra Andrés Gil, que protagoniza una obra con Accardi dirigida por Vázquez, y la aclaración del ex Patito Feo, mencionó: “Es fuerte pero no. Andrés está en mi obra, se van de gira toda la semana. Nosotros conocemos nuestra historia y es por esto (la vinculación) que ella salió a hablar. Ellos (Gil y Cande Vetrano) están mal, tienen un bebito muy chiquito”.

“También empezamos a entender ahí que nos teníamos que separar, porque hace un tiempo no veníamos bien. Esto no la define, la definen los 18 años de amor, de estar juntos, de ser familia y demostrar que podemos ser una familia sin hijos”, señaló.

Y concluyó: “Lo de Miami (Léase: https://www.eldia.com/nota/2021-6-29-10-47-0-nico-vazquez-y-gimena-accardi-regresaron-al-pais-tras-salvarse-de-milagro-en-miami-espectaculos ) fue un antes y un después en la pareja. Podemos compartir un montón de cosas pero estar en una situación tan límite -hablé con gente que estuvo en las Torres Gemelas- sentí que ahí dejó de crecer el amor y solamente nos sostuvimos. Es entendible, le pasa a la mayoría de los seres humanos”.