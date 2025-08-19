¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio
Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gime Accardi
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China
Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
VIDEO. “Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Nico Vázquez rompió el silencio luego de que Gime Accardi confirmara la infidelidad de su parte y descartara al actor Andrés Gil como el tercero en discordia. El ex Casi Ángeles aseguró que siente “mucha vergüenza” por toda la situación que viven con su ex pareja.
“La verdad es lo que dijo ella, lo necesitaba aclarar ella. Yo la quiero acompañar desde mi lugar, es una persona importante para mi, somos familia y lo vamos a ser siempre”, comenzó tras indicar que “fue una mañana movida”.
“Es muy delicado entrar en detalles, yo no lo voy a hacer. Lo que dijo ella es lo que sucedió. Me apena la situación solo por lo de hoy sino por nuestra historia, que son 18 años. No somos una pareja perfecta, nos pasan las mismas cosas que al resto”, sumó.
En la misma línea, contó que esta mañana “fuimos a nuestra casa” y “nos estamos divorciando”, descartando la posibilidad de una reconciliación. “Veníamos peleándola y sobreviviendo a tantos años, Gime tenía 22 y yo 29 cuando empezamos. Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, me hubiera gustado no verla como la vi hoy, rota en el programa y en casa”, agregó.
Respecto a los detalles que contó Gime Accardi sobre la infidelidad, Nico Vázquez insistió: “No me pregunten nada, me da mucha vergüenza de verdad. Lejos de hacerme el que no me pasa nada, estoy muy triste. Nos estamos divorciando, no hay reconciliación. Obviamente que no la perdoné apenas me enteré y apenas pasó”.
En cuanto a las versiones que apuntaban contra Andrés Gil, que protagoniza una obra con Accardi dirigida por Vázquez, y la aclaración del ex Patito Feo, mencionó: “Es fuerte pero no. Andrés está en mi obra, se van de gira toda la semana. Nosotros conocemos nuestra historia y es por esto (la vinculación) que ella salió a hablar. Ellos (Gil y Cande Vetrano) están mal, tienen un bebito muy chiquito”.
“También empezamos a entender ahí que nos teníamos que separar, porque hace un tiempo no veníamos bien. Esto no la define, la definen los 18 años de amor, de estar juntos, de ser familia y demostrar que podemos ser una familia sin hijos”, señaló.
Y concluyó: “Lo de Miami (Léase: https://www.eldia.com/nota/2021-6-29-10-47-0-nico-vazquez-y-gimena-accardi-regresaron-al-pais-tras-salvarse-de-milagro-en-miami-espectaculos) fue un antes y un después en la pareja. Podemos compartir un montón de cosas pero estar en una situación tan límite -hablé con gente que estuvo en las Torres Gemelas- sentí que ahí dejó de crecer el amor y solamente nos sostuvimos. Es entendible, le pasa a la mayoría de los seres humanos”.
HABLÓ NICO VÁZQUEZ: “ME DA MUCHA VERGÜENZA ESTO”. pic.twitter.com/eGRTsY46OM— Real Time (@RealTimeRating) August 19, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí