Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Información General

“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D

Fue una de las operaciones más recordadas y controvertidas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien fue derrota, aportó datos clave que dos años más tarde resultaron fundamentales en la preparación del Desembarco de Normandía

“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
19 de Agosto de 2025 | 10:34

Escuchar esta nota

El 19 de agosto de 1942, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas llevaron a cabo una de las operaciones más recordadas y controvertidas de la contienda: la incursión de Dieppe, conocida también como “Operación Jubilee”.

El ataque al puerto francés terminó en un fracaso militar con enormes pérdidas humanas, pero aportó experiencias clave que dos años más tarde resultaron fundamentales en la preparación del Desembarco de Normandía.

Contexto: un ensayo a la fuerza

Para mediados de 1942, la situación bélica era crítica para los aliados. El Tercer Reich ocupaba gran parte de Europa, la Unión Soviética pedía desesperadamente la apertura de un segundo frente en Occidente, y Gran Bretaña sufría bajo los ataques aéreos y submarinos.

Frente a este panorama, los mandos aliados decidieron realizar una operación limitada de desembarco que sirviera como prueba general. El objetivo era múltiple:

- Evaluar la viabilidad de capturar un puerto bajo control alemán.

- Poner a prueba la coordinación entre fuerzas navales, aéreas y terrestres.

LE PUEDE INTERESAR

Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

LE PUEDE INTERESAR

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

- Ganar experiencia en operaciones anfibias, prácticamente inéditas hasta ese momento para los británicos y canadienses.

La misión fue confiada principalmente a tropas canadienses, que habían estado entrenando en Gran Bretaña desde 1939 y aún no habían tenido una gran participación en combate.

La operación: asalto a plena luz del día

El plan preveía el desembarco de unos 7.000 hombres, en su mayoría canadienses, acompañados por comandos británicos y un pequeño contingente estadounidense. La flota incluía 250 buques y el apoyo de la Royal Air Force, con unos 70 escuadrones de aviones. También se desplegaron 60 tanques Churchill, que debían avanzar desde la playa hasta el interior de la ciudad.

Sin embargo, la sorpresa táctica se perdió rápidamente. Durante el acercamiento, parte de la fuerza fue descubierta y atacada por patrullas alemanas. Al amanecer, cuando comenzó el desembarco, las defensas alemanas ya estaban en alerta.

Una defensa impenetrable

Dieppe no era un blanco fácil. El puerto estaba rodeado de acantilados y fortificaciones de hormigón, con nidos de ametralladoras y artillería pesada que dominaban la playa.

Los tanques, que debían ser la punta de lanza del avance, quedaron atrapados en la playa de guijarros, incapaces de superar los obstáculos. La infantería, sin cobertura suficiente, fue abatida masivamente en los primeros minutos.

La Royal Air Force intentó brindar apoyo aéreo, pero se encontró con una feroz resistencia de la Luftwaffe. Ese día se registró una de las batallas aéreas más intensas de la guerra, con más de 100 aviones aliados derribados.

Balance: una derrota sangrienta

En apenas nueve horas de combate, los aliados comprendieron que la misión era insostenible y ordenaron la retirada. El saldo fue devastador:

- De los 7.000 hombres que desembarcaron, más de 3.600 resultaron muertos, heridos o prisioneros.

- La fuerza canadiense fue la más castigada, con dos tercios de bajas.

- Los británicos perdieron a cientos de comandos y pilotos.

- Las pérdidas aéreas y navales también fueron considerables.

- En contraste, las bajas alemanas fueron mucho menores, en torno a 600 hombres, lo que subrayó aún más la desproporción del fracaso.

Lecciones para el futuro

Pese a la derrota, la incursión de Dieppe se convirtió en una experiencia de aprendizaje fundamental para los aliados:

- Nunca volver a atacar un puerto fuertemente defendido de forma frontal.

- La necesidad de contar con un bombardeo previo de mayor intensidad para debilitar defensas.

- La importancia del secreto y la sorpresa, ya que en Dieppe se perdió el factor sorpresa antes del desembarco.

- La coordinación entre tierra, mar y aire, que en 1942 todavía era insuficiente.

Dos años más tarde, todas estas lecciones se aplicarían en el Desembarco de Normandía (6 de junio de 1944), la operación anfibia más grande de la historia, que logró establecer un frente sólido en Europa Occidental y abrió el camino a la liberación de Francia.

El legado de Dieppe

Para Canadá, Dieppe quedó grabado como una tragedia nacional: fue la acción bélica más costosa para sus tropas en toda la Segunda Guerra Mundial. Cada 19 de agosto, el país recuerda a los soldados caídos en aquella incursión.

En Francia, el puerto de Dieppe conserva monumentos y museos que rinden homenaje a la operación, y para los aliados en general el episodio es recordado como un fracaso necesario, un sacrificio que permitió entender cómo debía organizarse una invasión a gran escala.

Hoy, a 83 años de la incursión, Dieppe sigue siendo una página amarga de la historia militar, pero también un punto de inflexión: un recordatorio de que el costo del aprendizaje en tiempos de guerra puede ser tan alto como decisivo para alcanzar la victoria final.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Últimas noticias de Información General

Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h

Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
La Ciudad
Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Deportes
Podio para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
Policiales
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Espectáculos
VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
La relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante: las señales que descubrieron el noviazgo
Nuevo round: Valeria Aquino y Barby Silenzi, peleadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma
Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla