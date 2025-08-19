Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
La tajante decisión que tomó Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa
Rusia advierte que un acuerdo con Ucrania debe garantizar su "seguridad" y propone como sede a Moscú
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Podio para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema presentó las primeras conclusiones sobre el análisis de historias clínicas en la causa por el fentanilo contaminado, uno de los expedientes sanitarios y judiciales más graves de los últimos años en la Argentina. Según el informe, difundido este martes por Infobae, en ninguno de los 20 casos revisados se pudo establecer un nexo causal directo entre la aplicación del fármaco adulterado y los fallecimientos registrados.
De acuerdo con el peritaje, -según publicó Infobae - en 12 de las historias clínicas sí se verificó un “nexo concausal”: la infección provocada por el anestésico contaminado habría agravado el estado de pacientes que ya atravesaban cuadros de salud complejos y con múltiples comorbilidades. En otros 4 casos, los forenses determinaron un “nexo causal fortuito”, ya que los pacientes tenían antecedentes de infecciones similares y la bacteria detectada habría coexistido con otras complicaciones clínicas.
Finalmente, hubo otros 4 casos que no pudieron ser clasificados, debido a que existían discrepancias en las fechas documentadas o información incompleta en las historias clínicas.
El informe también confirmó que las bacterias identificadas en los pacientes —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, esta última luego reclasificada como Ralstonia mannitolilytica— mostraron correspondencia fenotípica, molecular y genómica con las halladas en los lotes contaminados de fentanilo.
LE PUEDE INTERESAR
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
La investigación
Las conclusiones del Cuerpo Médico Forense representan apenas un primer bloque de pericias, ya que todavía quedan alrededor de 100 historias clínicas bajo análisis. En paralelo, el Instituto Malbrán avanza con un segundo estudio clave: el peritaje sobre los procesos de producción de los lotes contaminados (31202 y 31244), cuya evaluación podría definir las responsabilidades penales en la causa.
Hasta el momento, la investigación judicial documenta 87 muertes confirmadas y no se descarta que la cifra ascienda a 96 víctimas fatales, según datos oficiales.
El informe marca un punto de inflexión en la investigación, aunque aún resta por delante una etapa central de peritajes que será decisiva para determinar si existió negligencia, fallas de control o posibles delitos en la cadena de producción y distribución del medicamento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí