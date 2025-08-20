Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DESDE LAS 19 RECIBE A CERRO PORTEÑO, CON LA VENTAJA DEL 1-0 EN ASUNCIÓN

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

El Pincha se quiere meter entre los mejores ocho equipos de la Libertadores y para eso debe ganar o empatar. Si triunfan los paraguayos por un gol habrá penales

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Facundo Rodríguez se ganó un lugar en la defensa de Estudiantes. Hoy tendrá mucho trabajo

20 de Agosto de 2025 | 02:15
Edición impresa

Llegó la hora de la verdad. Estudiantes recibirá esta noche a Cerro Porteño de Paraguay, con el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber ganado el partido de ida por 1 a 0 de visitante.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, que tiene capacidad para 31 mil espectadores, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney + y el árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, quien será secundado desde el VAR por el ecuatoriano Carlos Orbe.

Estudiantes llega en una buena posición a este encuentro, ya que en la ida se impuso de manera agónica por 1-0 gracias al gol de penal del mediocampista Santiago Ascacibar.

Ese gol del triunfo 1-0 le da cierta tranquilidad y no tener que salir a “lo loco” en búsqueda de un gol. La obligación es del visitante con las ventajas y desventajas de dicha situación. Porque el conformismo puede ser su principal enemigo, tal como le sucedió el domingo en la cancha de Banfield, partido que lo ganaba 2-0 pero en 9 minutos el local se lo dio vuelta.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez tendrán que saber jugar el partido, que se disputará con una cancha muy veloz por las intensas lluvias que cayeron en las últimas horas sobre toda la Región. Un equipo rápido para recuperar en mitad de cancha y atacar con varios jugadores. Al menos ese parece ser el plan inicial.

Para este partido se producirá un solo cambio confirmado: el ingreso del juvenil Román Gómez por el lesionado Eric Meza, que en la práctica del lunes se resintió y quedó marginado de la lista de jugadores concentrados. Una baja muy importante para el Barba que tiene una sola duda: la presencia del otro pibe, Mikel Amondarian o el experimentado Alexis Castro en la mitad de cancha.

“La motivación es más fuerte que los nervios”

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Amondarian tiene un mejor presente futbolístico pero su 20 años lo hacen pensar al entrenador de resguardarlo y apostar por Castro, que tiene más rodaje para esa posición en la que no podrá contar con el lesionado Gabriel Neves y tampoco con Ezequiel Piovi, que jugó el segundo tiempo contra el Taladro y lo hizo de muy mala manera. Está claro que le falta fútbol para un partido como el que se está por disputar.

El Pincha había obtenido la clasificación a los octavos de final luego de terminar primero en el Grupo A, incluso, por encima de dos muy complicados rivales como Botafogo de Brasil y Universidad de Chile.

En lo que respecta al Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de caer 3-2 ante Banfield, aunque se mantienen segundos en la Zona A con nueve puntos.

Cerro Porteño, por su parte, tiene como director técnico al argentino Diego Martínez y tendrá que mejorar mucho lo hecho en la ida para dar vuelta la serie ante un rival que quiere afianzarse como candidato en esta Copa Libertadores.

Para esta noche el Ciclón recuperará a un jugador importante: el volante Robert Piris da Motta, el volante que no pudo jugar el partido de ida por estar suspendido. Es el jugador más determinante y por eso el DT lo celebra.

Las cartas están echadas. La ventaja del Pincha es mínima pero la tiene. Ahora depederá de cómo juegue un partido que tendrá todos los ribetes de la Copa Libertadores de América.

 

